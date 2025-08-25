Creality erweitert sein Premium-Flaggschiff-Sortiment um die Modelle K2 und K2 Pro

SHENZHEN, China, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Heute bringt Creality, der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern, mit K2 und K2 Pro eine Erweiterung seiner Flaggschiff-Serie K auf den Markt. Basierend auf einer extrem robusten Metallkonstruktion und einem fortschrittlichen Schrittmotorsystem bietet die Flaggschiff-Produktreihe K2 Mehrfarbendruck und Druck mit mehreren Materialien, KI-Funktionen und Leistung der nächsten Generation bei zwei verschiedenen Bauvolumina und ist damit die leistungsstärkste K-Serie, die Creality zu bieten hat.

Nach dem letztjährigen K2 Plus sind nun auch K2 und K2 Pro für den Mehrfarbendruck und den Druck mit mehreren Materialien ausgelegt. Beide Modelle können mit CFS für den Mehrfarbendruck (bis zu 4 CFS-Einheiten für maximal 16 Farben) oder zur Erstellung von abreißbaren oder wasserlöslichen Trägermaterialien für eine minimale Nachbearbeitung kombiniert werden. Das CFS von Creality fungiert auch als intelligentes Filamentsystem, das automatisch die Farbe und den Filamenttyp erkennt, den Sie verwenden (erfordert Creality RFID-Filamente), oder, wenn das Filament aufgebraucht ist, den Druckvorgang automatisch fortsetzt, wenn das gleiche Filament in einem anderen Steckplatz erkannt wird. Wenn nicht gedruckt wird, hält der CFS die Filamente mit eingebauten Trockenmitteln trocken und druckbereit. Das in die CFS eingebaute Display zeigt die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Inneren an und wie viele CFS angeschlossen sind.

Ultra-robuste Metallkonstruktion

Der K2 und der K2 Pro mit Rahmenelementen aus Aluminiumdruckguss bieten eine äußerst stabile Plattform für die Bewegung des Werkzeugkopfs. Die X-Achse ist eine starre lineare Stahlschiene, die äußerst verschleißfest ist und über lange Zeit hinweg eine gleichbleibende Präzision gewährleistet. In Kombination mit einem Schritt-Servomotor-System erzielt der Drucker eine ultrafeine Extrusion für exquisite Druckdetails – und das bei einem reibungslosen Betrieb mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s und einer Beschleunigung von 20.000 mm/s² (K2 Plus beschleunigt auf maximal 30.000 mm/s²).