Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE setzt auf strategische Aktienrückkäufe: Zwischen dem 18. und 22. August 2025 erwarb das Unternehmen 11.472 eigene Aktien, um seine Marktposition zu stärken.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 18. bis 22. August 2025 insgesamt 11.472 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 22. August 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 470.520 Stück.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die gewichteten Durchschnittskurse der erworbenen Aktien lagen zwischen 90,9739 EUR und 93,2967 EUR während des Rückkaufzeitraums.
- Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 91,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,10 % im
Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 92,00EUR das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.058,84PKT (+0,10 %).
ISIN:DE0005909006WKN:590900
