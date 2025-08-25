    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    KfW Research erhöht Wachstumsprognose für Deutschland für 2026 deutlich

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Bruttoinlandsprodukt dürfte im kommenden Jahr real um 1,5 Prozent zulegen
    - Für 2025 rechnet KfW Research nun mit einem Plus von immerhin 0,2 Prozent
    - Investitionspaket des Bundes wird Konjunktur anschieben

    Die Bundesregierung plant, die Fiskalpolitik bereits in diesem Jahr sehr
    expansiv auszugestalten. Der Fiskalstimulus des Bundes kommt noch schneller und
    auch größer als gedacht. KfW Research geht deswegen für das Jahr 2026 von einem
    deutlich stärkeren Wirtschaftswachstum aus als bislang und erhöht seine Prognose
    um 0,5 Prozentpunkte auf nun 1,5 Prozent.

    Für das laufende Jahr hebt KfW Research seine Prognose ebenfalls von 0,0 Prozent
    auf nun 0,2 Prozent an. Im laufenden Quartal wird die deutsche Wirtschaft nur
    geringfügig wachsen, dann aber dürfte die konjunkturelle Aufwärtsdynamik
    schrittweise zunehmen. "Für die deutsche Wirtschaft sollte zum Jahresende hin
    der Rückenwind überwiegen. Schon im vierten Quartal ist mit einem ersten
    konjunkturellen Schub durch die Investitionsoffensive des Bundes zu rechnen",
    sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Signale für eine zunehmende
    Kreditnachfrage der Unternehmen und Haushalte weisen auch auf einen Anstieg der
    privaten Investitionstätigkeit hin. Die signifikanten US-Zollerhöhungen seit
    Frühjahr 2025 scheinen die Unternehmen recht gut zu verkraften."

    Das Wachstum der Eurozone im laufenden Jahr wird durch eine - nach Revisionen -
    überraschend starke Entwicklung zum Jahresstart geprägt. KfW Research korrigiert
    seine Wachstumsprognose für 2025 um 0,4 Prozentpunkte nach oben auf 1,2 Prozent.
    Nachdem zollbedingte Vorzieheffekte ausgelaufen sind, geht es nun vorerst mit
    einer geringeren Geschwindigkeit weiter. Für 2026 rechnet KfW Research dann mit
    einem Wachstum von 1,1 Prozent für die Eurozone.

    Für die Inflation bleibt KfW Research bei seiner bisherigen Prognose für
    Deutschland von 2,1 Prozent für 2025 und 2,0 Prozent im kommenden Jahr (gemessen
    am Harmonisierten Verbraucherpreisindex, HVPI). "Die Inflation in Deutschland
    ist nach dem zurückliegenden Preisschock wieder unter Kontrolle", sagt Dr. Dirk
    Schumacher. Für 2025 erwartet die volkswirtschaftliche Abteilung der KfW
    Verbraucherpreissteigerungen in der Eurozone um 2,0 Prozent und 1,9 Prozent für
    2026.

    Auf- und Abwärtsrisiken für die Prognose der deutschen und europäischen
    Konjunkturentwicklung ergeben sich insbesondere durch weiter bestehende
    Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik, sowie durch
    Unsicherheiten in Bezug auf die Umsetzung und Wirkung des Investitionspakets in
    Deutschland.

    Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter: KfW-Konjunkturkompass |
    KfW
    (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Konjunkturkompass.html)

