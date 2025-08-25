    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Halbjahreszahlen der Bauwirtschaft

    Tiefbau konstant oder auf gutem Weg, Wohnungsbau bleibt Baustelle

    Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zur
    Konjunkturentwicklung im Bauhauptgewerbe für die Betriebe mit 20 und mehr
    Beschäftigten kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband
    Deutsches Baugewerbe:

    "Wir beobachten weiter eine zweigeteilte Konjunkturentwicklung im
    Bauhauptgewerbe. Während der Tiefbau von nachhaltigen Investitionen in die
    Energie- und Verkehrsinfrastruktur profitiert, belastet die schwache
    gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland besonders den Hochbau.

    Im Hochbau zeigt sich zwar eine Stabilisierung der Wohnungsbaunachfrage, ein
    nominaler Zuwachs der Order um ca. 12 Prozent - ist ein positives Signal, das
    aber leider noch kein Wendepunkt. Denn das Auftragsvolumen liegt real, d.h.
    unter Herausrechnung der Preisentwicklung, weiterhin mehr als 25 Prozent unter
    dem Stand von 2022. Zudem geben die aktuellen Genehmigungszahlen keinen Anlass
    zur Hoffnung auf eine nachhaltige Belebung. Besonders im so wichtigen Segment
    des Mietwohnungsbaus, bei den Mehrfamilienhäusern, kommen wir aus dem Tal nicht
    heraus.

    Die Bundesregierung steht weiter in der Verantwortung, ihre richtigen und
    wichtigen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag entschlossen umzusetzen. Unser
    Appell bleibt: Damit wieder mehr Menschen bauen können, braucht es jetzt ein
    neues EH 55-Plus-Programm - eine Förderung, die den Effizienzhausstandard 55 mit
    einer 100 Prozent regenerativen Heizlösung kombiniert, etwa Wärmepumpe,
    Pelletheizung oder Fernwärme.

    Die schwache Konjunkturentwicklung in Deutschland wirkt sich spürbar auch auf
    die Nachfrage nach Wirtschaftsbauten aus. Im Wirtschaftsbau lagen die
    Auftragseingänge bis Juni 2025 nominal mit ca. + 2,5 Prozent nur etwas über dem
    bereits schwachen Vorjahresniveau - ein Zeichen der anhaltenden Schwäche im
    Wirtschaftshochbau. Zwar hat die Bundesregierung den Investitionsbooster
    inzwischen beschlossen, er ist jedoch erst im Juli in Kraft getreten. Zudem
    bremsen strukturelle Probleme und Wettbewerbsnachteile die deutschen Unternehmen
    weiter aus.

    Im Tiefbau bleibt die Lage ambivalent: Bis Juni 2025 lagen die Auftragseingänge
    nominal um 11 Prozent über dem Vorjahreswert und setzen damit ihren
    Aufwärtstrend weiter fort. Besonders stark trugen dazu Projekte im Ausbau der
    Energieinfrastruktur und im Schienenbau bei. Anders sieht es im Straßenbau aus:
    Hier gingen die Aufträge sogar um gut 1 Prozent zurück. Auftragsstopps bei der
    Autobahn GmbH und die angespannte Finanzlage vieler Kommunen haben die Nachfrage
    hier ausgebremst.

    Auch beim Umsatz zeigt sich zum Halbjahr 2025 weiter eine differenzierte
    Entwicklung. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr rund 51 Milliarden Euro
    umgesetzt; nominal entspricht dies einem Plus von knapp 5 Prozent, real - also
    unter Herausrechnung der Preisentwicklung - einem Zuwachs um gut 2 Prozent.
    Während der Hochbau real auf Vorjahresniveau verharrt, konnte der Tiefbau real
    um fast 5 Prozent zulegen. Im Wohnungsbau wurde ein Umsatz von knapp 11
    Milliarden Euro erzielt, nominal entspricht das einem Rückgang von etwa 2
    Prozent, real von gut 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Wirtschaftsbau wurden
    gut 23 Milliarden Euro umgesetzt. Der Umsatz im öffentlichen Bau erreichte gut
    17 Milliarden Euro. Der Straßenbau erzielte dabei einen Umsatz von knapp 7
    Milliarden Euro; nominal entspricht dies dem Vorjahresniveau, real einem
    Rückgang um ca. 4 Prozent.

