Versicherungen, Bankenprodukte, Do-it-yourself? Stefan Radu verrät, wie Spitzenverdiener, Akademiker und Freiberufler ab 100.000 EUR Jahreseinkommen ihre drohende Rentenlücke wirklich schließen (FOTO)
Mannheim (ots) - Heute ein Leben in Wohlstand und Luxus, morgen den eigenen
Kindern zur Last fallen? Wer seinen gewohnt hohen Lebensstandard im Alter nicht
vollständig verlieren will, muss sich darum kümmern - und das am besten
frühzeitig. Worauf aber kommt es dabei an? Wie sinnvoll sind Eigenversuche? Wem
kann man sein hart verdientes Geld anvertrauen? Die Antworten gibt es hier!
Gerade für Spitzenverdiener, Akademiker und Freiberufler ist eines klar: Wo sie
heute noch sorglos ihren hohen Lebensstandard genießen, werden sie im Alter den
Gürtel gewaltig enger schnallen müssen - jedenfalls dann, wenn sie sich nur auf
die gesetzliche Rente verlassen. Die deckt nämlich bestenfalls 30 Prozent ihres
bisher hohen Nettos ab und hinterlässt damit eine tiefe Lücke. Was also tun?
Ohne entsprechendes Know-how selbst mit Aktien und Standard-ETFs
experimentieren? In der Praxis ist hierfür oft bereits ein Vermögen von 100.000
Euro bis 300.000 Euro aufgebaut, doch die Inflation frisst die meist geringen
Renditen vollständig auf, Anlagestrategien werden ständig über den Haufen
geworfen - und es fehlt faktisch an Möglichkeiten, das Kapital vor Krisen und
Marktschwankungen zu schützen. Unterm Strich also kaum rentabel und
aussichtslos! "Wer glaubt, 08/15-Lösungen würden hier reichen, büßt letztendlich
nicht nur enorm an Lebensqualität ein, sondern fällt im schlimmsten Fall anderen
zur Last - und das nach einem Leben höchster Leistungen und
überdurchschnittlicher Errungenschaften", warnt Stefan Radu von Stegmann & Radu.
"Sobald sie das gemerkt haben, denken betroffene Spitzenverdiener
erfahrungsgemäß instinktiv: 'Na gut, dann überlasse ich das eben meinem
Bankberater'", fügt der Anlageexperte hinzu. "Sich professionell unterstützen zu
lassen, ist natürlich in jedem Fall eine gute Idee. Allerdings lauern auch dabei
mehr Fallstricke, als den meisten bewusst ist." Da er selbst bereits seit 2014
in der Finanzbranche tätig ist und berufliche Erfahrung als Versicherungsmakler
sammeln konnte, weiß Stefan Radu aus erster Hand: Erfolgt Finanzberatung nicht
vorwiegend im Interesse des Kunden, drohen dabei oft noch enttäuschendere
Resultate als bei Do-it-yourself-Depots - in fast 90 Prozent der Fälle verpufft
jegliche Rentabilität. Dabei kennt der Anlageexperte von Stegmann & Radu nicht
nur jene Beratungsmodelle, auf die all das zutrifft, sondern auch die rettende
Alternative dazu. Was Sie hierzu unbedingt wissen sollten, verrät Stefan Radu im
folgenden Artikel.
Provisionsberatung in der Analyse: Wie hilfreich ist sie wirklich?
"Ob sie sich nun selbst an der Geldanlage versuchen oder sich dabei unterstützen
lassen - nahezu alle Spitzenverdiener, Akademiker und Freiberufler machen einen
