Versicherungen, Bankenprodukte, Do-it-yourself? Stefan Radu verrät, wie Spitzenverdiener, Akademiker und Freiberufler ab 100.000 EUR Jahreseinkommen ihre drohende Rentenlücke wirklich schließen (FOTO)

Mannheim (ots) - Heute ein Leben in Wohlstand und Luxus, morgen den eigenenKindern zur Last fallen? Wer seinen gewohnt hohen Lebensstandard im Alter nichtvollständig verlieren will, muss sich darum kümmern - und das am bestenfrühzeitig. Worauf aber kommt es dabei an? Wie sinnvoll sind Eigenversuche? Wemkann man sein hart verdientes Geld anvertrauen? Die Antworten gibt es hier!Gerade für Spitzenverdiener, Akademiker und Freiberufler ist eines klar: Wo sieheute noch sorglos ihren hohen Lebensstandard genießen, werden sie im Alter denGürtel gewaltig enger schnallen müssen - jedenfalls dann, wenn sie sich nur aufdie gesetzliche Rente verlassen. Die deckt nämlich bestenfalls 30 Prozent ihresbisher hohen Nettos ab und hinterlässt damit eine tiefe Lücke. Was also tun?Ohne entsprechendes Know-how selbst mit Aktien und Standard-ETFsexperimentieren? In der Praxis ist hierfür oft bereits ein Vermögen von 100.000Euro bis 300.000 Euro aufgebaut, doch die Inflation frisst die meist geringenRenditen vollständig auf, Anlagestrategien werden ständig über den Haufengeworfen - und es fehlt faktisch an Möglichkeiten, das Kapital vor Krisen undMarktschwankungen zu schützen. Unterm Strich also kaum rentabel undaussichtslos! "Wer glaubt, 08/15-Lösungen würden hier reichen, büßt letztendlichnicht nur enorm an Lebensqualität ein, sondern fällt im schlimmsten Fall anderenzur Last - und das nach einem Leben höchster Leistungen undüberdurchschnittlicher Errungenschaften", warnt Stefan Radu von Stegmann & Radu."Sobald sie das gemerkt haben, denken betroffene Spitzenverdienererfahrungsgemäß instinktiv: 'Na gut, dann überlasse ich das eben meinemBankberater'", fügt der Anlageexperte hinzu. "Sich professionell unterstützen zulassen, ist natürlich in jedem Fall eine gute Idee. Allerdings lauern auch dabeimehr Fallstricke, als den meisten bewusst ist." Da er selbst bereits seit 2014in der Finanzbranche tätig ist und berufliche Erfahrung als Versicherungsmaklersammeln konnte, weiß Stefan Radu aus erster Hand: Erfolgt Finanzberatung nichtvorwiegend im Interesse des Kunden, drohen dabei oft noch enttäuschendereResultate als bei Do-it-yourself-Depots - in fast 90 Prozent der Fälle verpufftjegliche Rentabilität. Dabei kennt der Anlageexperte von Stegmann & Radu nichtnur jene Beratungsmodelle, auf die all das zutrifft, sondern auch die rettendeAlternative dazu. Was Sie hierzu unbedingt wissen sollten, verrät Stefan Radu imfolgenden Artikel.Provisionsberatung in der Analyse: Wie hilfreich ist sie wirklich?"Ob sie sich nun selbst an der Geldanlage versuchen oder sich dabei unterstützenlassen - nahezu alle Spitzenverdiener, Akademiker und Freiberufler machen einen