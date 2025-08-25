    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Versicherungen, Bankenprodukte, Do-it-yourself? Stefan Radu verrät, wie Spitzenverdiener, Akademiker und Freiberufler ab 100.000 EUR Jahreseinkommen ihre drohende Rentenlücke wirklich schließen (FOTO)

    Mannheim (ots) - Heute ein Leben in Wohlstand und Luxus, morgen den eigenen
    Kindern zur Last fallen? Wer seinen gewohnt hohen Lebensstandard im Alter nicht
    vollständig verlieren will, muss sich darum kümmern - und das am besten
    frühzeitig. Worauf aber kommt es dabei an? Wie sinnvoll sind Eigenversuche? Wem
    kann man sein hart verdientes Geld anvertrauen? Die Antworten gibt es hier!

    Gerade für Spitzenverdiener, Akademiker und Freiberufler ist eines klar: Wo sie
    heute noch sorglos ihren hohen Lebensstandard genießen, werden sie im Alter den
    Gürtel gewaltig enger schnallen müssen - jedenfalls dann, wenn sie sich nur auf
    die gesetzliche Rente verlassen. Die deckt nämlich bestenfalls 30 Prozent ihres
    bisher hohen Nettos ab und hinterlässt damit eine tiefe Lücke. Was also tun?
    Ohne entsprechendes Know-how selbst mit Aktien und Standard-ETFs
    experimentieren? In der Praxis ist hierfür oft bereits ein Vermögen von 100.000
    Euro bis 300.000 Euro aufgebaut, doch die Inflation frisst die meist geringen
    Renditen vollständig auf, Anlagestrategien werden ständig über den Haufen
    geworfen - und es fehlt faktisch an Möglichkeiten, das Kapital vor Krisen und
    Marktschwankungen zu schützen. Unterm Strich also kaum rentabel und
    aussichtslos! "Wer glaubt, 08/15-Lösungen würden hier reichen, büßt letztendlich
    nicht nur enorm an Lebensqualität ein, sondern fällt im schlimmsten Fall anderen
    zur Last - und das nach einem Leben höchster Leistungen und
    überdurchschnittlicher Errungenschaften", warnt Stefan Radu von Stegmann & Radu.

    "Sobald sie das gemerkt haben, denken betroffene Spitzenverdiener
    erfahrungsgemäß instinktiv: 'Na gut, dann überlasse ich das eben meinem
    Bankberater'", fügt der Anlageexperte hinzu. "Sich professionell unterstützen zu
    lassen, ist natürlich in jedem Fall eine gute Idee. Allerdings lauern auch dabei
    mehr Fallstricke, als den meisten bewusst ist." Da er selbst bereits seit 2014
    in der Finanzbranche tätig ist und berufliche Erfahrung als Versicherungsmakler
    sammeln konnte, weiß Stefan Radu aus erster Hand: Erfolgt Finanzberatung nicht
    vorwiegend im Interesse des Kunden, drohen dabei oft noch enttäuschendere
    Resultate als bei Do-it-yourself-Depots - in fast 90 Prozent der Fälle verpufft
    jegliche Rentabilität. Dabei kennt der Anlageexperte von Stegmann & Radu nicht
    nur jene Beratungsmodelle, auf die all das zutrifft, sondern auch die rettende
    Alternative dazu. Was Sie hierzu unbedingt wissen sollten, verrät Stefan Radu im
    folgenden Artikel.

    Provisionsberatung in der Analyse: Wie hilfreich ist sie wirklich?

    "Ob sie sich nun selbst an der Geldanlage versuchen oder sich dabei unterstützen
    lassen - nahezu alle Spitzenverdiener, Akademiker und Freiberufler machen einen
