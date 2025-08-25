Lässt sich da was absetzen? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Schulanfang nach den Sommerferien: Für Eltern ist das

meist mit Kosten verbunden. Und wie so vieles sind auch die Preise für

Schulbücher oder andere Schulmaterialien wie Stifte und Hefte gestiegen. Die

schlechte Nachricht: Solche Ausgaben lassen sich nicht von der Steuer absetzen.

Warum das so ist, und welche Kosten rund um das Thema Schule unter bestimmten

Voraussetzungen doch steuerlich geltend gemacht werden können, erläutert der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Eltern müssen dieses Jahr tiefer in die Tasche greifen





Schulmaterialen sind teurer als im vergangenen Jahr: Laut den jüngsten Zahlen

des Statistischen Bundesamts (Destatis) lagen die Preise für Lehr- und

Schulbücher im Juni 2025 um 3,8 Prozent über denen im Juni 2024. Damit stiegen

diese stärker als die Verbraucherpreise insgesamt, die sich im selben Zeitraum

"nur" um 2,0 Prozent erhöhten.



Es gibt zwar die Schulbuchleihe, die zahlreiche Eltern in Deutschland finanziell

entlastet. Dennoch müssen viele fast jedes Jahr neue Schulbücher für ihre Kinder

anschaffen. Und dafür in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen als im

vergangenen Jahr. Zudem sind auch die Preise für andere Materialien wie

beispielsweise Stifte und Hefte gestiegen.



Schulgeld kann im Gegensatz zu Schulbüchern abgesetzt werden



Während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter anderem Fachbücher für den

Beruf als Werbungskosten absetzen können, gibt es keine Möglichkeit,

Lehrmaterialien für die schulische Ausbildung der eigenen Kinder steuerlich

geltend zu machen. Das deutsche Steuerrecht sieht vor, dass solche Ausgaben

bereits mit dem Kindergeld und dem Kinderfreibetrag sowie dem Freibetrag für

Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf abgedeckt ist.



Anders sieht es aus, wenn die eigenen Kinder, für die Anspruch auf Kindergeld

besteht, eine Privatschule besuchen, für die Schulgeld bezahlt werden muss. Zwar

lassen sich auch dann keine Kosten für Schulbücher und andere Materialien

absetzen - jedoch können die Gebühren für die Schule unter bestimmten

Voraussetzungen steuerlich geltend gemacht werden. Und zwar jährlich 30 Prozent

der Kosten bis maximal 5.000 Euro als Sonderausgaben.



Wichtig: Handelt es sich bei der Privatschule zum Beispiel um ein Internat,

können die Kosten für Unterkunft und Verpflegung nicht abgesetzt werden.

Lediglich das Schulgeld kann in der Steuererklärung bei den Sonderausgaben

eingetragen werden.



