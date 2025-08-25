    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Teure Schulbücher

    Lässt sich da was absetzen? (FOTO)

    Neustadt a. d. W. (ots) - Schulanfang nach den Sommerferien: Für Eltern ist das
    meist mit Kosten verbunden. Und wie so vieles sind auch die Preise für
    Schulbücher oder andere Schulmaterialien wie Stifte und Hefte gestiegen. Die
    schlechte Nachricht: Solche Ausgaben lassen sich nicht von der Steuer absetzen.
    Warum das so ist, und welche Kosten rund um das Thema Schule unter bestimmten
    Voraussetzungen doch steuerlich geltend gemacht werden können, erläutert der
    Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).

    Eltern müssen dieses Jahr tiefer in die Tasche greifen

    Schulmaterialen sind teurer als im vergangenen Jahr: Laut den jüngsten Zahlen
    des Statistischen Bundesamts (Destatis) lagen die Preise für Lehr- und
    Schulbücher im Juni 2025 um 3,8 Prozent über denen im Juni 2024. Damit stiegen
    diese stärker als die Verbraucherpreise insgesamt, die sich im selben Zeitraum
    "nur" um 2,0 Prozent erhöhten.

    Es gibt zwar die Schulbuchleihe, die zahlreiche Eltern in Deutschland finanziell
    entlastet. Dennoch müssen viele fast jedes Jahr neue Schulbücher für ihre Kinder
    anschaffen. Und dafür in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen als im
    vergangenen Jahr. Zudem sind auch die Preise für andere Materialien wie
    beispielsweise Stifte und Hefte gestiegen.

    Schulgeld kann im Gegensatz zu Schulbüchern abgesetzt werden

    Während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter anderem Fachbücher für den
    Beruf als Werbungskosten absetzen können, gibt es keine Möglichkeit,
    Lehrmaterialien für die schulische Ausbildung der eigenen Kinder steuerlich
    geltend zu machen. Das deutsche Steuerrecht sieht vor, dass solche Ausgaben
    bereits mit dem Kindergeld und dem Kinderfreibetrag sowie dem Freibetrag für
    Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf abgedeckt ist.

    Anders sieht es aus, wenn die eigenen Kinder, für die Anspruch auf Kindergeld
    besteht, eine Privatschule besuchen, für die Schulgeld bezahlt werden muss. Zwar
    lassen sich auch dann keine Kosten für Schulbücher und andere Materialien
    absetzen - jedoch können die Gebühren für die Schule unter bestimmten
    Voraussetzungen steuerlich geltend gemacht werden. Und zwar jährlich 30 Prozent
    der Kosten bis maximal 5.000 Euro als Sonderausgaben.

    Wichtig: Handelt es sich bei der Privatschule zum Beispiel um ein Internat,
    können die Kosten für Unterkunft und Verpflegung nicht abgesetzt werden.
    Lediglich das Schulgeld kann in der Steuererklärung bei den Sonderausgaben
    eingetragen werden.

    Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

    Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr
    als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen
    Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die
    VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.
    Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt
    sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen
    der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

