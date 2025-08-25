Beschleunigung des Wachstums durch langfristige Energiespeicherung

CHONGQING, China, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Am 22. August 2025 veranstaltete HiTHIUM, ein weltweit führendes Unternehmen für Energiespeichertechnologie, in seiner Produktionsstätte in Chongqing erfolgreich die "HiTHIUM 100GWh Shipment Milestone Ceremony". Seit Beginn der Auslieferungen Ende 2021 hat das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation, Service, Sicherheit und globale Präsenz ausgebaut. Mit dem Überschreiten der 100-GWh-Marke bei den kumulierten Lieferungen ist HiTHIUM auch in der Weltrangliste aufgestiegen - vom fünften Platz im Jahr 2023 auf den dritten Platz im Jahr 2024 und auf Platz 2 in der ersten Hälfte des Jahres 2025 - und hat damit einen Maßstab für hochwertiges Wachstum bei der Energiespeicherung gesetzt.

Die technologische Innovation ist der wichtigste Wachstumsmotor von HiTHIUM. Durch firmeninterne Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen ein durchgängiges System von den Materialien bis zum Recycling entwickelt und dabei Durchbrüche in puncto Sicherheit, Effizienz, Konsistenz, Lebenszyklus und Kosten erzielt. Bei der Herstellung setzt HiTHIUM auf extreme und fortschrittliche Verfahren mit Systemintegration, um Qualität und Effizienz zu steigern:

Verwendung branchenführender Prognosemodelle zur Empfehlung von nachgeschalteten Produktionsparametern auf der Grundlage der eingehenden Materialien, um eine gleichbleibende Zellleistung zu gewährleisten;

Erreichen von Fehlerraten auf PPB-Niveau durch Präzision im Mikrometerbereich und Null-Fehler-Management;

Einsatz von Gen AI und IoT für vollständige Prozessrückverfolgbarkeit und optimale Effizienz.

Hervorragenden Service bieten, weltweites Vertrauen gewinnen

Die Lieferung, die Inbetriebnahme und der Betrieb von Energiespeichersystemen sind der Ausgangspunkt für den Kundennutzen. HiTHIUM hat ein lebenslanges Servicesystem aufgebaut, das Planung, Anpassung, Lieferung und O&M umfasst, um eine zuverlässige Leistung und eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Das globale Servicenetz von HiTHIUM erstreckt sich über mehr als 20 Länder und Regionen und bietet maßgeschneiderte Pakete und flexible Modelle. Lokale Teams und Servicezentren bieten schnelle, messbare Unterstützung.

Sicherheit und Zuverlässigkeit als Grundlage für die Stabilität des Lebenszyklus

Hinter dem 100GWh-Meilenstein steht der sichere Betrieb der weltweiten Projekte von HiTHIUM. Von Hochebenen und Wüsten bis hin zu Permafrost und Hitze wendet das Unternehmen strenge Tests und ein Sicherheitsmanagement über den gesamten Lebenszyklus an - von der Herstellung über den Transport und die Nutzung bis hin zum Recycling. Der mehrstufige Schutz von Materialien, Zellen, Modulen und Systemen gewährleistet langfristige Stabilität in anspruchsvollen Umgebungen weltweit.

Die Batterien und Systeme von HiTHIUM haben sich unter extremen Bedingungen als widerstandsfähig erwiesen. Im Jahr 2025 führte das Unternehmen unter der Aufsicht von UL Solutions den weltweit ersten groß angelegten Brandtest mit offener Tür an seinem ∞Block 5MWh BESS durch und bestätigte damit die Zuverlässigkeit von HiTHIUM auch unter den härtesten Bedingungen.

Mit Langzeit-Energiespeichern zu neuen Höhen

Bei der Zeremonie erregte die Produktionsstätte von HiTHIUM in Chongqing große Aufmerksamkeit. Als strategisches Drehkreuz im Südwesten Chinas verfügt der Standort über hocheffiziente Anlagen der vierten Generation. Im Juni lief die ∞Cell 1175Ah, die weltweit erste Langzeitspeicherzelle der MWh-Klasse, vom Band. Das ∞Power 6.25MWh 4h BESS, das auf dieser Zelle aufbaut, soll im vierten Quartal 2025 weltweit ausgeliefert werden. Es wird erwartet, dass es zu einem Maßstab für die Langzeitspeicherung wird und den globalen Übergang zu grüner Energie unterstützt.

Für HiTHIUM ist der 100-GWh-Meilenstein ein neuer Startpunkt. Da sich der Markt hin zu Lösungen mit langer Lebensdauer verlagert, wird sich das Unternehmen weiterhin auf die Energiespeicherung konzentrieren, angetrieben durch Innovation und eine globale Strategie, und die "HiTHIUM Solution" liefern, um den Übergang zu hochwertiger grüner Energie zu unterstützen.

