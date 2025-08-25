Wadephul fordert Koalition zu mehr Teamspiel auf

ZAGREB (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul ruft Schwarz-Rot zum Start in die Reformarbeit nach der Sommerpause zu mehr Teamspiel auf. "Ich gehe in die Arbeit des zweiten Halbjahres unserer Koalition mit Zuversicht", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit dem kroatischen Außenminister Gordan Grlic Radman in der Hauptstadt Zagreb auf eine entsprechende Reporterfrage. Wadephul will am Nachmittag an den Beratungen der Unionsseite mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) zum "Herbst der Reformen" im Kanzleramt teilnehmen.

"Wir müssen konzentriert zusammenarbeiten. Wir müssen unsere Arbeit machen. Dafür sind wir gewählt worden. Und wir müssen zum Teamspiel bereit sein", sagte Wadephul auch vor dem Hintergrund der von Merz und der Union verlangten Sozialreformen.