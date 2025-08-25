    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Newsletter-Strategie im Branchenvergleich

    So unterscheiden sich Versandfrequenz & Co

    Stuttgart (ots) -

    - DYMATRIX analysiert über 261 Newsletter hinsichtlich Inhalt, Versandfrequenz
    und Versandzeitpunkt.
    - Lebensmittelbranche verschickt im Schnitt die meisten Newsletter pro Monat.
    - Über zwei Drittel der analysierten Newsletter setzt auf Aktionen, Sales und
    Sonderangebote.

    Die vier analysierten größten Unternehmen aus der Lebensmittelbranche nach
    Umsatz versenden mit insgesamt 124 Mailings pro Monat die meisten Newsletter
    aller untersuchten Branchen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von
    DYMATRIX ( http://www.dymatrix.de ), führender Anbieter datengetriebener und
    KI-gestützter Lösungen für Customer Experience Management. Für die Untersuchung
    abonnierten die Expert:innen 65 Newsletterserien von 28 Unternehmen und
    untersuchten insgesamt 261 einzelne Newsletter-Mailings im Zeitraum vom 11.
    April bis 9. Mai 2025. Betrachtet wurden Versandfrequenz, Versandzeitpunkt und
    Inhalt.

    Lebensmittelbranche mit höchster Versandfrequenz

    Im Analysezeitraum verzeichnete die Lebensmittelbranche mit Abstand die höchste
    Versandaktivität mit insgesamt 124 Newslettern und steht somit an Platz eins
    unter den Branchen. Die Supermarktkette Aldi Süd, zu der Aldi Foto, Aldi Talk
    und Aldi Reisen gezählt wurde, versendet in dieser Branche mit 54 Newslettern
    pro Monat am meisten. Die zweithöchsten Versandzahlen verzeichnet Lidl (31).

    Auf dem zweiten Platz folgt die Modebranche mit 42 Mailings, angeführt von PUMA
    SE (24), Hugo Boss AG mit neun und Adidas AG mit acht versendeten Mails.

    Den dritten Platz belegt die Branche der Elektronik- und Technologiehersteller
    mit insgesamt 41 Newslettern. Bosch hat mit 17 Mailings die meisten E-Mails
    verschickt, dicht gefolgt von MediaMarktSaturn mit 15 verschickten Newslettern.
    Die Siemens AG versendete neun Newsletter im Erhebungszeitraum. .

    Am seltensten verschickten Energieversorger (acht) und Versicherer (drei)
    Newsletter im analysierten Zeitraum.

    Inhalte: Fokus auf Angebote und Aktionen

    Im Schnitt enthielten 72,8 Prozent der untersuchten Newsletter Aktionshinweise
    mit Begriffen wie "Rabatt", "Angebot", "Aktion", "Sale" oder "Vorteil", von 261
    untersuchten E-Mails fielen 190 in diese Kategorie. Besonders deutlich zeigt
    sich das in der Reisebranche: Hier werben alle untersuchten Newsletter mit
    solchen Begriffen. Die Modebranche folgt mit 88,1 Prozent - besonders aktiv
    waren in diesem Zusammenhang PUMA SE und die Hugo Boss AG, von denen alle
    Newsletter Angebote oder Rabattaktionen enthielten.

    Die Lebensmittelbranche hatte den dritthöchsten Anteil an Rabattaktionen in
    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
