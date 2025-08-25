Newsletter-Strategie im Branchenvergleich
So unterscheiden sich Versandfrequenz & Co
Stuttgart (ots) -
- DYMATRIX analysiert über 261 Newsletter hinsichtlich Inhalt, Versandfrequenz
und Versandzeitpunkt.
- Lebensmittelbranche verschickt im Schnitt die meisten Newsletter pro Monat.
- Über zwei Drittel der analysierten Newsletter setzt auf Aktionen, Sales und
Sonderangebote.
Die vier analysierten größten Unternehmen aus der Lebensmittelbranche nach
Umsatz versenden mit insgesamt 124 Mailings pro Monat die meisten Newsletter
aller untersuchten Branchen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von
DYMATRIX ( http://www.dymatrix.de ), führender Anbieter datengetriebener und
KI-gestützter Lösungen für Customer Experience Management. Für die Untersuchung
abonnierten die Expert:innen 65 Newsletterserien von 28 Unternehmen und
untersuchten insgesamt 261 einzelne Newsletter-Mailings im Zeitraum vom 11.
April bis 9. Mai 2025. Betrachtet wurden Versandfrequenz, Versandzeitpunkt und
Inhalt.
Lebensmittelbranche mit höchster Versandfrequenz
Im Analysezeitraum verzeichnete die Lebensmittelbranche mit Abstand die höchste
Versandaktivität mit insgesamt 124 Newslettern und steht somit an Platz eins
unter den Branchen. Die Supermarktkette Aldi Süd, zu der Aldi Foto, Aldi Talk
und Aldi Reisen gezählt wurde, versendet in dieser Branche mit 54 Newslettern
pro Monat am meisten. Die zweithöchsten Versandzahlen verzeichnet Lidl (31).
Auf dem zweiten Platz folgt die Modebranche mit 42 Mailings, angeführt von PUMA
SE (24), Hugo Boss AG mit neun und Adidas AG mit acht versendeten Mails.
Den dritten Platz belegt die Branche der Elektronik- und Technologiehersteller
mit insgesamt 41 Newslettern. Bosch hat mit 17 Mailings die meisten E-Mails
verschickt, dicht gefolgt von MediaMarktSaturn mit 15 verschickten Newslettern.
Die Siemens AG versendete neun Newsletter im Erhebungszeitraum. .
Am seltensten verschickten Energieversorger (acht) und Versicherer (drei)
Newsletter im analysierten Zeitraum.
Inhalte: Fokus auf Angebote und Aktionen
Im Schnitt enthielten 72,8 Prozent der untersuchten Newsletter Aktionshinweise
mit Begriffen wie "Rabatt", "Angebot", "Aktion", "Sale" oder "Vorteil", von 261
untersuchten E-Mails fielen 190 in diese Kategorie. Besonders deutlich zeigt
sich das in der Reisebranche: Hier werben alle untersuchten Newsletter mit
solchen Begriffen. Die Modebranche folgt mit 88,1 Prozent - besonders aktiv
waren in diesem Zusammenhang PUMA SE und die Hugo Boss AG, von denen alle
Newsletter Angebote oder Rabattaktionen enthielten.
Die Lebensmittelbranche hatte den dritthöchsten Anteil an Rabattaktionen in
