So unterscheiden sich Versandfrequenz & Co

Wer sein Geld nicht zwingend braucht. Spätestens zur WM 2026 sehen wir wohl wieder Kurse jenseits der 30€ Marke.

Ist zwar nur meine Meinung, aber das ist meine Wette die ich bei Puma eingehe.

Aktuell wird nur gezockt, denke aber das es viel günstiger nicht wird und bei Kursen von über 30 ist mir der Einstieg bei 15 , 18 oder 20 egal.