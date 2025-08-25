Bitcoin zieht Ethereum & XRP mit: 100 Milliarden US-Dollar in Stunden vernichtet

Noch am Freitag hatten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Jackson-Hole-Symposium für Kursgewinne gesorgt . Powell stellte eine Zinssenkung in Aussicht, was Risikoanlagen wie Kryptowährungen beflügelte. Doch die Rallye hielt nicht an. FxPro-Analyst Alex Kuptsikevich stellte fest: "Der Anstieg am Freitag scheint neue Verkäufer angezogen zu haben, wodurch Bitcoin unter seinen 50-Tage-Durchschnitt gefallen ist."

Bitcoin und andere große Kryptowährungen haben am Wochenende einen scharfen Rücksetzer erlebt. Laut CoinDesk-Daten fiel die größte Digitalwährung binnen 24 Stunden um 2,9 Prozent auf 111.471 US-Dollar. Ether verlor 3,6 Prozent, XRP 2,5 Prozent – stärkere Rückgänge als bei den Aktienmärkten, wo die S&P-500-Futures lediglich 0,2 Prozent nachgaben.

Zusätzlichen Druck brachte ein sogenannter Flash Crash am Sonntag. Laut Marktbeobachtern löste der Verkauf von rund 24.000 Bitcoin im Wert von mehr als zwei Milliarden US-Dollar die Talfahrt aus. "Der Flash Crash von Bitcoin, der Long-Positionen im Wert von 310 Millionen US-Dollar vernichtet hat, lässt sich auf einen einzelnen Bitcoin-Wal zurückführen, der Bitcoin für Ethereum verkauft hat", schrieb Jacob King von WhaleWire.

Auch die Datenplattform TimeChainIndex berichtete: "Diese Einheit hat ihren gesamten Bestand von 24.000 [Bitcoin] liquidiert und alles an Hyperunite überwiesen. Allein heute wurden 12.000 transferiert, und es wird weiterhin aktiv verkauft, was wahrscheinlich zum anhaltenden Preisverfall beiträgt."

Andere Experten halten eine koordinierte Aktion mehrerer Investoren oder institutioneller Akteure für wahrscheinlicher. "Großtransaktionen wie diese sind oft mit institutionellen Akteuren oder koordinierten Aktionen verbunden", sagte Vincent Liu, Chief Investment Officer von Kronos Research.

Der Einbruch löschte laut Berechnungen innerhalb eines Tages rund 100 Milliarden US-Dollar aus dem globalen Kryptomarkt aus, der zuletzt auf rund vier Billionen US-Dollar geschätzt wurde. Auch Krypto-nahe Aktien reagierten empfindlich: Strategy (ehemals MicroStrategy), der größte Unternehmenshalter von Bitcoin, fällt im vorbörslichen US-Handel um 4,1 Prozent, Coinbase um 2,9 Prozent.

Kuptsikevich sieht zudem Anzeichen, dass Kapital in andere Coins abfließt: "Bislang sieht es so aus, als würde Liquidität von Bitcoin zu Ethereum oder anderen Altcoins wie Solana transferiert werden. Wir können jedoch nicht ausschließen, dass alle Prozesse bei Bitcoin beginnen und eine ähnliche Verlagerung hin zu Verkäufen bei steigenden Kursen bei Altcoins."

Der Bitcoin-Kurs schwankte zuletzt zwischen 112.000 und 110.000 US-Dollar – dem tiefsten Stand seit Anfang Juli. Die Frage ist nun, ob die Verkaufswelle ein kurzfristiges Ereignis bleibt oder den gesamten Markt erfasst.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



