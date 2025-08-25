    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Umsatzspitzenreiter

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 25.08.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 25.08.25
    Foto:

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 25.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (+0,15 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (-0,61 %), DAX Performance (-0,29 %), Porsche SE Vz (-0,48 %), Hensoldt AG (+1,80 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber PJ2NHL Long 7,12 507,44 Tsd.
    DAX Performance DU0G13 Long 25,20 93,50 Tsd.
    Hensoldt AG DU1661 Short 14,88 88,50 Tsd.
    Silber UJ8JR8 Long 6,86 71,49 Tsd.
    Silber FA3W6U Long 28,79 67,00 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NIO ADR SU95E6 Long 2,80 35,60 Tsd.
    DAX Performance PL9QAH Short 13,71 33,17 Tsd.
    DAX Performance PC7WPE Short 10,98 12,06 Tsd.
    Alphabet Inc C SW9ULT Long 6,36 11,04 Tsd.
    adidas AG SU716B Long 3,81 10,20 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
    Bonus Garantie
    		PU99UP 652,46 Tsd.
    Porsche SE Vz
    Sonstige
    		DQ1L3D 107,58 Tsd.
    Continental
    Classic
    		DY1V6R 63,34 Tsd.
    Siemens AG
    Sonstige
    		DK1FW1 53,89 Tsd.
    Deutsche Bank AG
    Relax
    		DK1F0B 50,17 Tsd.



    25.08.25
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
