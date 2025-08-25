Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 25.08.25
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 25.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (+0,15 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (-0,61 %), DAX Performance (-0,29 %), Porsche SE Vz (-0,48 %), Hensoldt AG (+1,80 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|PJ2NHL
|Long
|7,12
|507,44 Tsd.
|DAX Performance
|DU0G13
|Long
|25,20
|93,50 Tsd.
|Hensoldt AG
|DU1661
|Short
|14,88
|88,50 Tsd.
|Silber
|UJ8JR8
|Long
|6,86
|71,49 Tsd.
|Silber
|FA3W6U
|Long
|28,79
|67,00 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NIO ADR
|SU95E6
|Long
|2,80
|35,60 Tsd.
|DAX Performance
|PL9QAH
|Short
|13,71
|33,17 Tsd.
|DAX Performance
|PC7WPE
|Short
|10,98
|12,06 Tsd.
|Alphabet Inc C
|SW9ULT
|Long
|6,36
|11,04 Tsd.
|adidas AG
|SU716B
|Long
|3,81
|10,20 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Bonus Garantie
|PU99UP
|652,46 Tsd.
|Porsche SE Vz
|
Sonstige
|DQ1L3D
|107,58 Tsd.
|Continental
|
Classic
|DY1V6R
|63,34 Tsd.
|Siemens AG
|
Sonstige
|DK1FW1
|53,89 Tsd.
|Deutsche Bank AG
|
Relax
|DK1F0B
|50,17 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte