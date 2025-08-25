29 0 Kommentare LAIQON: Visionäre Ziele für 2026 & GROWTH 28 enthüllt!

LAIQON AG präsentiert optimistische Wachstumsprognosen für 2026 und 2028. Die AuM sollen auf beeindruckende 9,75 Mrd. EUR steigen, ein Plus von 39,3 %. Für 2026 sind Umsätze bis 58 Mio. EUR und ein EBITDA bis 7,5 Mio. EUR geplant. Bis 2028 sollen die AuM auf über 15 Mrd. EUR anwachsen, unterstützt durch Akquisitionen. Vertriebserfolge und die Übernahme eines 2,1 Mrd. EUR Portfolios von MainFirst treiben das Wachstum an.

