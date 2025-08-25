LAIQON: Visionäre Ziele für 2026 & GROWTH 28 enthüllt!
LAIQON AG präsentiert optimistische Wachstumsprognosen für 2026 und 2028. Die AuM sollen auf beeindruckende 9,75 Mrd. EUR steigen, ein Plus von 39,3 %. Für 2026 sind Umsätze bis 58 Mio. EUR und ein EBITDA bis 7,5 Mio. EUR geplant. Bis 2028 sollen die AuM auf über 15 Mrd. EUR anwachsen, unterstützt durch Akquisitionen. Vertriebserfolge und die Übernahme eines 2,1 Mrd. EUR Portfolios von MainFirst treiben das Wachstum an.
Foto: adobe.stock.com
- LAIQON AG veröffentlicht neue Prognosen für 2026 und 2028 (Guidance GROWTH 28).
- Die Assets under Management (AuM) steigen auf 9,75 Mrd. EUR, ein Wachstum von 39,3 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025.
- Für 2026 werden Umsatzerlöse zwischen 53,0 und 58,0 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mio. EUR erwartet.
- Die AuM sollen bis 2028 auf über 15,0 Mrd. EUR ansteigen, mit Umsatzerlösen von über 82,0 Mio. EUR und einem EBITDA von mehr als 27,0 Mio. EUR.
- Das Wachstum wird durch organisches Wachstum sowie mögliche Übernahmen in den Geschäftssegmenten unterstützt.
- Die positive Entwicklung der AuM resultiert aus Vertriebserfolgen und der Übernahme eines Portfolios von 2,1 Mrd. EUR von MainFirst.
Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, Präsenz, bei LAIQON ist am 28.08.2025.
Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,13 % im Minus.
-0,75 %
+13,74 %
+27,79 %
+36,90 %
+2,28 %
-19,22 %
+23,90 %
+272,03 %
-74,76 %
ISIN:DE000A12UP29WKN:A12UP2
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte