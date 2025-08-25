Ducken uns nicht weg

KIEW (dpa-AFX) - Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat in Kiew die Bereitschaft Deutschlands zur Beteiligung an möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine betont. Auf die Frage nach einem direkten militärischen Beitrag mit eigenen Soldaten zur Absicherung einer Friedenslösung zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland äußerte er sich vor Journalisten aber nicht konkret.

"Wir haben immer gezeigt in den dreieinhalb Jahren, die dieser Krieg jetzt andauert, dass wir uns nicht wegducken, sondern dass wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen. Und das wird auch für Sicherheitsgarantien gelten", sagte Klingbeil, der auch SPD-Chef ist.