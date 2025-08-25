Spionage für China beim US-Militär? Anklage in Koblenz
Für Sie zusammengefasst
- US-Amerikaner wegen Spionage für China angeklagt.
- Angeblich sensible US-Militärinfos angeboten.
- Oberlandesgericht Koblenz entscheidet über Anklage.
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat einen US-Amerikaner wegen mutmaßlicher Spionage für China angeklagt. Die Karlsruher Behörde wirft dem Mann vor, einem chinesischen Nachrichtendienst sensible Informationen des US-Militärs angeboten zu haben. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz muss entscheiden, ob er die Anklage zulässt./kre/jml/DP/stw
