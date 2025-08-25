    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Spionage für China beim US-Militär? Anklage in Koblenz

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Amerikaner wegen Spionage für China angeklagt.
    • Angeblich sensible US-Militärinfos angeboten.
    • Oberlandesgericht Koblenz entscheidet über Anklage.

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat einen US-Amerikaner wegen mutmaßlicher Spionage für China angeklagt. Die Karlsruher Behörde wirft dem Mann vor, einem chinesischen Nachrichtendienst sensible Informationen des US-Militärs angeboten zu haben. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz muss entscheiden, ob er die Anklage zulässt./kre/jml/DP/stw



    dpa-AFX
