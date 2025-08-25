FOMO wie vor 10 Jahren: Chinas Privatanleger pumpen Rekord-Ersparnisse in Aktien

Besonders Privatanleger treiben die Kurse. Laut HSBC verfügen chinesische Haushalte über Rekordersparnisse von mehr als 160 Billionen Yuan (22 Billionen US-Dollar), die zunehmend in Aktien fließen. Rund 90 Prozent des täglichen Handelsvolumens an den Onshore-Börsen stammen von Kleinanlegern – im Gegensatz zu westlichen Märkten, wo institutionelle Investoren dominieren. "Es ist diese Allokation überschüssiger Ersparnisse in China, die der wichtigste Treiber [der Onshore-Märkte] ist", sagte Herald van der Linde von HSBC.

Trotz schwacher Konjunkturindikatoren, Immobilienkrise und US-Zöllen setzt Chinas Aktienmarkt seinen Höhenflug fort. Allein im vergangenen Monat stieg der Marktwert um fast eine Billion US-Dollar, der Shanghai Composite kletterte auf ein Zehnjahreshoch und der CSI 300 legte mehr als zwanzig Prozent seit seinem Jahrestief zu. Doch die Diskrepanz zwischen realer Wirtschaft und Börsenrallye schürt Warnungen vor einer Blase.

Der Boom wird zudem von extrem niedrigen Einlagenzinsen befeuert, wodurch Festgelder in Aktien umgeschichtet werden. Auch Margin-Finanzierungen haben seit dem Frühjahr wieder deutlich zugelegt. Experten sehen darin Parallelen zum Boom-Bust-Zyklus von 2015, als ein Anstieg kreditfinanzierter Käufe einen Crash einleitete.

Gleichzeitig leidet die Realwirtschaft: Verbraucherpreise stagnierten im Juli, die Produzentenpreise fielen den 34. Monat in Folge, und BIP-Deflator wie Einzelhandelsumsätze zeigen Schwäche. Analysten wie Homin Lee von Lombard Odier warnen: "Ein Bullenmarkt wird nicht nachhaltig sein, wenn die Inflation nahe null Prozent bleibt und die Preissetzungsmacht der Unternehmen durch die schwache Binnennachfrage stark beeinträchtigt wird."

Nomura mahnt vor "irrationaler Überschwänglichkeit", während andere wie RBC Wealth selektive Chancen sehen. Sektoren mit Margendruck sollen gemieden werden, während Technologieunternehmen profitieren könnten.

Trotz aller Risiken gehen Häuser wie Morgan Stanley davon aus, dass der CSI 300 kurzfristig auf 4.700 Punkte steigen kann. JPMorgan erwartet sogar eine Fortsetzung der Rallye bis 2026, allerdings mit Korrekturen. Für die Märkte bleibt entscheidend, ob Pekings Politik den Spagat zwischen Stützung der Konjunktur und Eindämmung von Übertreibungen meistert – oder ob sich die Geschichte von 2015 wiederholt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



