Die CreatorWeek 2025 startet in Macao und verbindet östliche und westliche Kulturen durch eine fünftägige Business, Content- und Community-Feier
(https://www.macaotourism.gov.mo/en/) und der Mitveranstalter Branded werden vom
24. bis 28. Oktober 2025 die CreatorWeek Macao 2025 ausrichten, deren
Schwerpunkt auf der globalen Kreativwirtschaft, Kultur, Unterhaltung und
Community liegt. Ziel der Veranstaltung ist es, die dynamische Kreativwirtschaft
Macaos und seine Stellung als Drehscheibe für den kulturellen Austausch zwischen
Ost und West hervorzuheben.
Vor dem Hintergrund des rasanten Aufstiegs der globalen Kreativwirtschaft und
der sich bietenden Chancen für Macao wird die CreatorWeek Macao führende
chinesische und westliche Social-Media-Plattformen, weltweit renommierte
Content-Creators und prominente Gäste zu einer jährlichen Feier der Kreativität
und Kultur zusammenbringen. Macao, eine Stadt, die chinesische und westliche
Einflüsse miteinander verbindet, ist der einzige Ort weltweit, an dem neben
TikTok, Instagram, Facebook und YouTube auch große Plattformen wie Douyin,
RedNote und WeChat frei zugänglich sind. Diese einzigartige Offenheit macht
Macao zu einem idealen Tor zwischen chinesischsprachigen Nutzern und der
globalen digitalen Gemeinschaft. An der Veranstaltung werden hochrangige
Vertreter dieser Plattformen teilnehmen, um Erkenntnisse auszutauschen und
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden. Da immer mehr internationale
Kreative den chinesischen Markt erschließen, wird Macaos erste
Kreativveranstaltung von Weltklasse eine globale Bühne für den interkulturellen
Austausch, die gemeinsame Erstellung von Inhalten und die Förderung der
Kreativwirtschaft bieten.
Die Veranstaltung wird von den sechs integrierten Resortunternehmen MGM, Galaxy
Macau(TM) Integrated Resort, Sands China Ltd., Wynn Resorts Macau, SJM Resorts,
S.A. und Melco Resorts & Entertainment unterstützt und wird 250 internationale
Gäste zusammenbringen, darunter 180 Meinungsführer/Kreative, 50 Referenten und
20 Bands. Sie wird sechs Schlüsselbereiche abdecken und durch vielfältige
Ansätze wie Content-Erstellung, Geschäftsdialog, künstlerische Darbietungen und
Interaktion mit der Gemeinschaft einen offenen und inspirierenden Austausch
ermöglichen. Zu den geladenen Gästen zählen unter anderem das Gründungsmitglied
der Black Eyed Peas, apl.de.ap (https://www.instagram.com/apldeap/?hl=en) , der
erfolgreichste YouTube-Shorts-Creator, Alan Chikin Chow
(https://www.youtube.com/@AlanChikinChow) , die französische Beatbox-Crew
Berywam (https://www.youtube.com/channel/UCxXFx2jz8N02sNqv1VeDEGA) , die
Fitness-Influencerin Chloe Ting
(https://www.youtube.com/channel/UCCgLoMYIyP0U56dEhEL1wXQ) , die
