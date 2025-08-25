    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    Die CreatorWeek 2025 startet in Macao und verbindet östliche und westliche Kulturen durch eine fünftägige Business, Content- und Community-Feier

    Macao (ots/PRNewswire) - Das Macao Government Tourism Office (MGTO)
    (https://www.macaotourism.gov.mo/en/) und der Mitveranstalter Branded werden vom
    24. bis 28. Oktober 2025 die CreatorWeek Macao 2025 ausrichten, deren
    Schwerpunkt auf der globalen Kreativwirtschaft, Kultur, Unterhaltung und
    Community liegt. Ziel der Veranstaltung ist es, die dynamische Kreativwirtschaft
    Macaos und seine Stellung als Drehscheibe für den kulturellen Austausch zwischen
    Ost und West hervorzuheben.

    Vor dem Hintergrund des rasanten Aufstiegs der globalen Kreativwirtschaft und
    der sich bietenden Chancen für Macao wird die CreatorWeek Macao führende
    chinesische und westliche Social-Media-Plattformen, weltweit renommierte
    Content-Creators und prominente Gäste zu einer jährlichen Feier der Kreativität
    und Kultur zusammenbringen. Macao, eine Stadt, die chinesische und westliche
    Einflüsse miteinander verbindet, ist der einzige Ort weltweit, an dem neben
    TikTok, Instagram, Facebook und YouTube auch große Plattformen wie Douyin,
    RedNote und WeChat frei zugänglich sind. Diese einzigartige Offenheit macht
    Macao zu einem idealen Tor zwischen chinesischsprachigen Nutzern und der
    globalen digitalen Gemeinschaft. An der Veranstaltung werden hochrangige
    Vertreter dieser Plattformen teilnehmen, um Erkenntnisse auszutauschen und
    Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden. Da immer mehr internationale
    Kreative den chinesischen Markt erschließen, wird Macaos erste
    Kreativveranstaltung von Weltklasse eine globale Bühne für den interkulturellen
    Austausch, die gemeinsame Erstellung von Inhalten und die Förderung der
    Kreativwirtschaft bieten.

    Die Veranstaltung wird von den sechs integrierten Resortunternehmen MGM, Galaxy
    Macau(TM) Integrated Resort, Sands China Ltd., Wynn Resorts Macau, SJM Resorts,
    S.A. und Melco Resorts & Entertainment unterstützt und wird 250 internationale
    Gäste zusammenbringen, darunter 180 Meinungsführer/Kreative, 50 Referenten und
    20 Bands. Sie wird sechs Schlüsselbereiche abdecken und durch vielfältige
    Ansätze wie Content-Erstellung, Geschäftsdialog, künstlerische Darbietungen und
    Interaktion mit der Gemeinschaft einen offenen und inspirierenden Austausch
    ermöglichen. Zu den geladenen Gästen zählen unter anderem das Gründungsmitglied
    der Black Eyed Peas, apl.de.ap (https://www.instagram.com/apldeap/?hl=en) , der
    erfolgreichste YouTube-Shorts-Creator, Alan Chikin Chow
    (https://www.youtube.com/@AlanChikinChow) , die französische Beatbox-Crew
    Berywam (https://www.youtube.com/channel/UCxXFx2jz8N02sNqv1VeDEGA) , die
    Fitness-Influencerin Chloe Ting
    (https://www.youtube.com/channel/UCCgLoMYIyP0U56dEhEL1wXQ) , die
