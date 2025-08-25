XRP zurück im Minus nach Fed-Rallye

Die Euphorie um XRP währte nur kurz. Nachdem der Token am Freitag infolge der dovishen Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei der Jackson-Hole-Konferenz bis auf 3,10 US-Dollar kletterte, ist der Schwung inzwischen verpufft. Montagmittag notierte XRP bei 2,93 US-Dollar und damit 3,13 Prozent im Minus. Aktuell liegt XRP damit 23,4 Prozent unter seinem Allzeithoch (Stand: 12:00 Uhr MESZ).

Jerome Powells Worte in Jackson Hole hatten die Erwartungen an eine Zinssenkung im September befeuert und für einen kräftigen Schub bei Risikoanlagen gesorgt. Auch XRP profitierte kurzfristig: Mit einem Volumenschub von über 500 Prozent testete der Token die hartnäckige Widerstandszone bei 3,10 US-Dollar.

"Die Kombination aus geldpolitischer Lockerung und stark steigender On-Chain-Aktivität trieb institutionelle Zuflüsse in XRP"; sagte ein Marktanalyst gegenüber CNBC.

ETF-Hoffnung könnte wieder beflügeln

Ein zukünfitger Treiber für XRP ist die wachsende Wahrscheinlichkeit einer Zulassung von Spot-ETFs in den USA. Laut Prognosemärkten wie Polymarket und Kalshi liegt die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung inzwischen bei 85 Prozent. Mehrere Vermögensverwalter, darunter Invesco, Franklin Templeton und Bitwise, haben entsprechende Anträge eingereicht.

Dass Nachfrage nach Altcoin-ETFs vorhanden ist, zeigt der Blick auf Ethereum: Spot-ETFs auf die zweitgrößte Kryptowährung verzeichnen seit Start Nettomittelzuflüsse von 12,4 Milliarden US-Dollar. Auch XRP-Produkte stoßen zunehmend auf Interesse – so hat der Teucrium XRP ETF in den vergangenen Monaten über 400 Millionen US-Dollar eingesammelt, während die ProShares-Variante über 100 Millionen US-Dollar aufnahm.

Ripple-Ökosystem gewinnt an Dynamik

Parallel wächst das Ripple-Ökosystem. Die Stablecoin Ripple USD (RLUSD) nähert sich einem Vermögensstand von 700 Millionen US-Dollar. Das Transaktionsvolumen des Stablecoins stieg im letzten Monat um 15 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar. Branchenbeobachter erwarten, dass RLUSD bei künftigen Börsengängen eine Rolle spielen könnte – ähnlich wie jüngst beim IPO von Bullish.

Ausblick: Volatile Konsolidierung vor dem nächsten Schub?

Kurzfristig bleibt XRP anfällig für Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn bereits rund 90 Prozent zulegte. Gleichwohl sehen Marktstrategen erhebliches Potenzial, sollte die Marke von 3 US-Dollar nachhaltig überwunden werden.

Analysten verweisen darauf, dass ein Ausbruch über die 3,10-Dollar-Schwelle der Startschuss für eine beschleunigte Bewegung in Richtung 5 bis 8 US-Dollar sein könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

XRP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 2,927USD auf CryptoCompare Index (25. August 2025, 12:36 Uhr) gehandelt.



