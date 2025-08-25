    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Metas 800-Dollar-Smartbrille soll das Smartphone ersetzen

    Meta will nach Informationen von CNBC im kommenden Monat eine neue Smart-Brille mit integriertem Display vorstellen.

    "Hypernova" - Metas 800-Dollar-Smartbrille soll das Smartphone ersetzen
    Das Gerät, das unter dem Projektnamen "Hypernova" läuft, soll auf der jährlichen Connect-Konferenz des Konzerns präsentiert werden, die sich traditionell den Themen Virtual Reality, Augmented Reality und Metaverse widmet.

    Die Brille verfügt über ein kleines Farbdisplay in der rechten Linse, das ein Sichtfeld von rund 20 Grad bietet und vor allem für Benachrichtigungen wie Textnachrichten genutzt werden soll. Laut den mit der Angelegenheit vertrauten Personen soll das Gerät etwa 800 US-Dollar kosten und mit einem Armband ausgeliefert werden, das mit sEMG-Sensortechnologie elektrische Signale der Handmuskeln erkennt und Gestensteuerung ermöglicht.

    Der Vertrieb soll in Partnerschaft mit EssilorLuxottica erfolgen. Medienberichte deuten zudem darauf hin, dass eine Variante unter der Marke Prada geplant sein könnte. Prada-Modelle mit ihren charakteristisch dicken Rahmen würden sich besonders für die Integration der Technik eignen.

    Ein Schreiben der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde vom 23. Juli bestätigt die Funktionen der neuen Brille. Demnach ermöglicht das Gerät das Aufnehmen und Teilen von Fotos und Videos, das Tätigen von Telefonaten und Videoanrufen, das Senden und Empfangen von Nachrichten, die Audiowiedergabe sowie die Interaktion mit einem KI-Assistenten über Sprache, Display oder Gestensteuerung. Laut CNBC bezieht sich das Dokument eindeutig auf "Hypernova".

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



