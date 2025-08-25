Metas 800-Dollar-Smartbrille soll das Smartphone ersetzen

Das Gerät, das unter dem Projektnamen "Hypernova" läuft, soll auf der jährlichen Connect-Konferenz des Konzerns präsentiert werden, die sich traditionell den Themen Virtual Reality, Augmented Reality und Metaverse widmet.

Die Brille verfügt über ein kleines Farbdisplay in der rechten Linse, das ein Sichtfeld von rund 20 Grad bietet und vor allem für Benachrichtigungen wie Textnachrichten genutzt werden soll. Laut den mit der Angelegenheit vertrauten Personen soll das Gerät etwa 800 US-Dollar kosten und mit einem Armband ausgeliefert werden, das mit sEMG-Sensortechnologie elektrische Signale der Handmuskeln erkennt und Gestensteuerung ermöglicht.