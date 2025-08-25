LAIQON: GROWTH 28 Strategie bestätigt klaren Wachstumskurs!
LAIQON AG setzt mit beeindruckenden Zahlen und ambitionierten Zielen neue Maßstäbe: Wachstum der verwalteten Vermögen und klare Strategie für die kommenden Jahre.
- LAIQON AG verzeichnete einen Anstieg der Assets under Management (AuM) auf 9,75 Mrd. EUR im ersten Halbjahr 2025, mit einer Bestätigung der AuM-Guidance für 2025 von 10,0 - 11,5 Mrd. EUR.
- Das EBITDA verbesserte sich im ersten Halbjahr 2025 um 2,13 Mio. EUR auf -0,82 Mio. EUR, was einen klaren Trend zur Ergebnisverbesserung zeigt.
- Für 2026 wird eine Umsatzprognose von 53,0 - 58,0 Mio. EUR und ein EBITDA von 4,5 - 7,5 Mio. EUR erwartet.
- Die Strategie GROWTH 28 zielt darauf ab, die AuM bis 2028 auf über 15,0 Mrd. EUR, die Umsatzerlöse auf über 82,0 Mio. EUR und das EBITDA auf mehr als 27,0 Mio. EUR zu steigern.
- CEO Achim Plate wurde vorzeitig bis zum 31.12.2028 im Amt bestätigt, um die langfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen.
- Eine Hauptversammlung zur Vorstellung der Strategie GROWTH 28 und der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 findet am 28. August 2025 statt.
Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, Präsenz, bei LAIQON ist am 28.08.2025.
Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,31 % im Minus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,3000EUR das entspricht einem Plus von +0,76 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:DE000A12UP29WKN:A12UP2
