OrganOx erzielt einen der bisher größten Exits im Bereich Medizintechnik in Großbritannien und erzielt eine Rekordrendite für BGF

LONDON, 25 August 2025 /PRNewswire/ -- BGF, der aktivste Wachstumskapitalgeber Großbritanniens und Irlands, gibt heute den erfolgreichen Ausstieg von OrganOx bekannt, dem in Oxford ansässigen Medizintechnikunternehmen, dessen bahnbrechende Leberperfusionstechnologie die Ergebnisse für Transplantationspatienten weltweit verändert hat.

Der Ausstieg mit einer Bewertung von 1,5 Mrd. USD stellt die bisher größte Rendite für BGF dar und unterstreicht die Bedeutung von Patientenkapital für die Verbreitung medizintechnischer Innovationen in Großbritannien

Mit einem Wert von 1,5 Mrd. $ (der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf rund 1,5 Mrd. $) ist dies einer der größten Exits eines britischen Medizintechnikunternehmens. Mit einem Erlös von 175 Millionen Pfund ist dies die bisher größte Rendite des BGF. Die Transaktion führte zu einem 10-fachen Geldmultiplikator (MM) auf die ursprüngliche BGF-Investition und zu einer IRR in der Größenordnung von 69 Prozent.

BGF investierte erstmals 2019 in OrganOx und hat seither sieben Investitionsrunden durchgeführt, darunter eine 20-Millionen-Pfund-Zusage Anfang dieses Jahres. BGF beteiligte sich an jeder der Finanzierungsrunden nach seiner Erstinvestition und ist der größte Anteilseigner des Unternehmens. Andere frühe Geldgeber des Unternehmens waren Longwall Ventures und Oxford Investment Consultants. In den späteren Phasen der Entwicklung hatte OrganOx das Glück, Kapital von Lauxera Capital Partners (USA/Frankreich), HealthQuest (USA) und anderen zu erhalten, die das Unternehmen unterstützen.

Das aus der University of Oxford hervorgegangene Unternehmen OrganOx hat das weltweit erste vollautomatische Gerät zur Leberkonservierung entwickelt, metra, mit dem Spenderlebern bis zu 24 Stunden lang in einem funktionierenden Zustand außerhalb des menschlichen Körpers aufbewahrt werden können. Die Technologie, die bisher bei mehr als 6.000 Lebertransplantationen eingesetzt wurde, hat die Zahl der für eine Transplantation verfügbaren lebensfähigen Organe deutlich erhöht und die Ergebnisse für die Patienten verbessert.

Mit der Unterstützung von BGF hat sich OrganOx zu einem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen entwickelt. Das Unternehmen wird nach Abschluss der Transaktion von Oxford aus als eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb des globalen Gesundheitsunternehmens Terumo Corporation weitergeführt.

Tim Rea, Co-Head of Early Stage Investing bei BGF und seit 2019 Mitglied des Vorstands von OrganOx, sagte: "OrganOx hat die Lebertransplantation verändert und eine Weltklasse-Position in der Medizintechnik aufgebaut. In einem Sektor, in dem das institutionelle Kapital begrenzt ist, unterstreicht dieser Ausstieg die Bedeutung und das Potenzial von geduldigem Wachstumskapital und die Bereitschaft, Innovationen zu unterstützen, bevor sie risikolos sind - etwas, das viele Investoren in diesem noch jungen Markt nur schwer tun können."