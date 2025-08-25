    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding

    ANALYSE-FLASH

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baader Bank hebt Ziel für Hornbach Holding auf 118 Euro - 'Add'

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank hebt Kursziel für Hornbach auf 118 Euro.
    • Umsatz im Q1 2025/26 über Erwartungen gestiegen.
    • Einstufung bleibt bei "Add" laut Analyst Volker Bosse.
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank hebt Ziel für Hornbach Holding auf 118 Euro - 'Add'
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 11:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

    HORNBACH Holding

    -0,75 %
    +4,09 %
    +0,75 %
    +16,34 %
    +34,17 %
    +46,60 %
    +18,01 %
    +53,59 %
    +359,03 %
    ISIN:DE0006083405WKN:608340

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 106 auf Tradegate (25. August 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +4,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..

    HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von -10,38 %/+11,32 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 118 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Baader Bank hebt Ziel für Hornbach Holding auf 118 Euro - 'Add' Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob …