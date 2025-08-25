ANALYSE-FLASH
Baader Bank hebt Ziel für Hornbach Holding auf 118 Euro - 'Add'
- Baader Bank hebt Kursziel für Hornbach auf 118 Euro.
- Umsatz im Q1 2025/26 über Erwartungen gestiegen.
- Einstufung bleibt bei "Add" laut Analyst Volker Bosse.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 11:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 106 auf Tradegate (25. August 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +4,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von -10,38 %/+11,32 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 118 Euro
HORNBACH glänzt mit starkem Umsatzwachstum und erweitert seine Marktanteile in Europa, während es seine Jahresprognose bekräftigt und seine finanzielle Stabilität unterstreicht.
