Baader Bank hebt Ziel für Hornbach Holding auf 118 Euro - 'Add'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 106 auf Tradegate (25. August 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +4,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von -10,38 %/+11,32 % bedeutet.