Der Bulle(-nmarkt) ist los
Tom Lee: Aktienmärkte stehen vor einem unglaublichen Boom!
Tom Lee, Mitbegründer und geschäftsführender Partner von Fundstrat, sagt, dass die Aktienmärkte trotz neuer Allzeithochs von S&P 500 und Dow Jones weiterhin Aufwärtspotenzial haben.
- Aktienmärkte haben trotz Höchstständen Aufwärtspotenzial.
- ISM-Index über 50 deutet auf breites Marktwachstum hin.
- Blockchain-Integration könnte historischen Wendepunkt markieren.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
In einem neuen Interview bei CNBC erklärt Lee, dass es für Aktien noch "viel Potenzial nach oben" gebe, da die Kursgewinne mittlerweile auf breitere Teile des Marktes übergreifen.
"Ich denke, es gibt viel Aufwärtspotenzial, weil der ISM-Index (Institute for Supply Management) wieder über 50 steigt, was wirklich für ein breites Wachstum der Märkte spricht. Und ich denke, einer der führenden Sektoren wird wahrscheinlich der Finanzsektor sein. Deshalb halte ich es gegen Ende des Jahres für möglich, dass der S&P zwischen 6.800 und 7.000 Punkten liegt."
Gemeint ist: Mehr Sektoren und Unternehmen profitieren vom Aufwärtstrend, was den Markt insgesamt stabiler und gesünder erscheinen lässt.
Lee nennt außerdem einige seiner bevorzugten Marktpositionen, darunter Künstliche Intelligenz (KI), Bitcoin, Ethereum, Finanzunternehmen, Industrie, Small Caps und die Magnificent Seven-Aktien.
"Man sollte in KI und Krypto investiert sein, weil diese die Marktführer waren. Also die Mag-7, Bitcoin und Ethereum. Aber die Verbreiterung kommt wirklich von den Finanzwerten, der Industrie und den Small Caps."
Zudem sieht Lee in der Blockchain-Integration an der Wall Street einen historischen Wendepunkt – ähnlich dem Ausstieg der USA aus dem Goldstandard 1971. Für ihn könnte Ethereum jetzt einen solchen Moment erleben.
"Es ist ein bisschen wie 1971, als der US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Das schuf Innovationen an der Wall Street, weil sie im Grunde eine Art synthetischen Dollar erschaffen mussten. Der Übergang der Wall Street zur Blockchain ist ein noch größerer Moment. Und ich denke, deshalb erlebt Ethereum im Grunde seinen Äquivalent-Moment zu 1971."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion