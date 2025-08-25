PDD Holdings Incorporation (A) (A) - Aktie geht steil - 25.08.2025

Mit einer Performance von +10,34 % konnte die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in PDD Holdings Incorporation (A) (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +7,19 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie damit um +9,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PDD Holdings Incorporation (A) (A) +20,42 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,83 % 1 Monat +10,92 % 3 Monate +7,19 % 1 Jahr -10,96 %

Informationen zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,49 Mrd.EUR wert.

DUBLIN and SHANGHAI, Aug. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - PDD Holdings Inc. (“PDD Holdings” or the “Company”) (NASDAQ: PDD), today announced its unaudited financial results for the second quarter ended June 30, 2025. Second Quarter 2025 Highlights …

PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

