AKTIE IM FOKUS
Lufthansa auf höchstem Stand seit Ende 2023 - Möglicher Umbau
- Lufthansa-Aktien steigen nach Umbau-Bericht auf 8,35 Euro
- Gewinnserie 2023 nun bei über 35 Prozent, seit April stark
- Geplante Strukturänderung soll Effizienz und Profit steigern
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Lufthansa sind am Montag nach einem Pressebericht über einen geplanten Konzernumbau auf den höchsten Stand seit Dezember 2023 gestiegen. Gegen Mittag notierten die Papiere 1,0 Prozent im Plus bei 8,35 Euro und bauten damit ihre Gewinnserie im laufenden Jahr auf gut 35 Prozent aus. Seit ihrem Zwischentief im April haben sich die Titel der Fluggesellschaft sogar um mehr als die Hälfte verteuert.
Zuvor hatte das "Handelsblatt" von Details einer geplanten neuen Organisationsstruktur der Kranich-Linie berichtet. Demnach sollen die einzelnen Konzerngesellschaften Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines ab 2026 zentrale Aufgaben wie die Steuerung des Angebots, des Netzes und des Vertriebs an den Konzern abgeben. Ziele seien zufriedenere Passagiere und eine höhere Profitabilität im Premium-Bereich, zitiert die Zeitung aus einem ihr vorliegenden internen Schreiben. Ein Unternehmenssprecher bestätigte dem Blatt, dass gruppenweit daran gearbeitet werde, Effizienz und Profitabilität zu steigern.
Ein Aktienhändler verwies in einer ersten Reaktion darauf, dass die Lufthansa im zweiten Quartal schlechtere Ergebnisse abgeliefert habe als die British-Airways-Mutter IAG und die französisch-niederländische Air France-KLM . Die Umsetzung der Pläne und die Zustimmung der Führungskräfte wären von entscheidender Bedeutung, da sich die Zuständigkeiten innerhalb der Managementteams verschöben, ergänzte er./edh/stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 8,354 auf Tradegate (25. August 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,97 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -39,90 %/+8,17 % bedeutet.
Liegt wohl an der möglichen Daxaufnahme.
Die US-Bank JPMorgan erwartet bei der Dax-Überprüfung im September mögliche Aufnahmen von Scout24, Gea und Lufthansa, während Porsche AG, Porsche SE und Sartorius voraussichtlich in den MDax wechseln. Änderungen werden am 3. September bekanntgegeben und treten am 22. September in Kraft.
