Aussichten für deutsche Wirtschaft so gut wie seit Jahren nicht mehr

Besonders die entscheidenden Erwartungen der Unternehmen hellten sich auf und schnellten auf 91,6 hoch, den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Das ist nicht nur eine deutliche Verbesserung gegenüber dem revidierten Juli-Wert von 90,8, sondern ist vor allem auch interessant, weil die Experten eigentlich mit einer Verschlechterung gerechnet hatten. Der Erwartungs-Index spiegelt die Geschäftsaussichten der Unternehmen in Deutschland für die nächsten sechs Monate wider.

Die deutsche Wirtschaft sendet nach Monaten trüber Daten ein erstes Lebenszeichen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im August auf 89,0 Punkte, nach 88,6 Zählern im Juli. Damit erreichte das Barometer den höchsten Stand seit 15 Monaten – ein Ergebnis, das von vielen Analysten nicht erwartet worden war.

"Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich in Trippelschritten aus der Stagnation", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest. Der Weg ist allerdings noch weit. Die aktuelle Lage wurde von den 9.000 befragten Führungskräften noch etwas schwächer als im Vormonat eingeschätzt.

Die positive Entwicklung überrascht, weil die Europäische Union erst im Juli ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten vereinbart hatte, das deutsche Exporte empfindlich belastet. US-Präsident Donald Trump setzte für die meisten Lieferungen einen Zoll von 15 Prozent durch. Für das exportorientierte Geschäftsmodell Deutschlands ist das ein schwerer Schlag, der vor allem die Industrie trifft. Schon jetzt zeigen die Ifo-Daten, dass die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe unter den Abgaben leidet und die Auftragsbücher kaum Impulse erhalten.

Gleichzeitig ist die sehr breit aufgestellte deutsche Wirtschaft nicht ausschließlich vom US-Geschäft abhängig. Rückenwind geben die geplanten milliardenschweren Investitionen der Regierung und auch im Bereich der Dienstleistungen hellte sich die Stimmung auf.

Nach den schwachen Daten zum Wachstum im zweiten Quartal stellen die Ifo-Zahlen einen willkommenen Hoffnungsschimmer dar, wenn auch nur einen leichten. "Da zuletzt auch der Einkaufsmanagerindex seinen moderaten Erholungskurs fortsetzte, besteht weiterhin die Hoffnung, dass es zu einer moderaten konjunkturellen Belebung kommen wird", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die Zinssenkungen der EZB und die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten milliardenschweren Infrastrukturausgaben dürften dabei die Haupttriebfedern sein." Es gehe zwar aufwärts, allerdings nur "im Schneckentempo".

Und auch Hauck-Aufhäuser-Chefökonom Alexander Krüger betont, es werde "noch eine Weile dauern, bis Investitionsbooster und Bauturbo zünden". Kurzfristig bleibt die deutsche Wirtschaft anfällig, doch mittelfristig könnten neue Investitionsanreize die Wende einleiten, erwartet Elmar Völker von der LBBW.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion