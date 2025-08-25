90 Jahre ARAG
Fokus Rechtsschutz aktueller denn je / 125-Meter-Fassade der Düsseldorfer Konzernzentrale mit Jubiläumsmotiv (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Die ARAG Versicherung feiert ihr 90-jähriges Bestehen. Am 24.
August 1935 gründete der Oberhausener Notar und Unternehmer Heinrich Faßbender
in Düsseldorf die ARAG mit einer revolutionären Idee: "Jeder soll sein Recht
durchsetzen können - unabhängig von seiner finanziellen Situation." Dieser
Gründungsgedanke war ein Meilenstein in der Versicherungswelt. Heute, 90 Jahre
später, ist die Chancengleichheit vor dem Recht in Rechtsstaaten aktueller denn
je. Entsprechend steht das Recht auch im Zentrum des
1.700-Quadratmeter-Jubiläumsplakats auf dem Düsseldorfer ARAG Tower.
Aus dem einstigen Sechs-Mann-Betrieb am Düsseldorfer Rathausufer hat sich die
ARAG zu einem internationalen Versicherungskonzern mit über 6.000
Mitarbeitenden, rund drei Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 13
Millionen Kunden entwickelt. Heute ist die ARAG nicht nur das größte
Familienunternehmen in der deutschen Versicherungswirtschaft, sondern auch der
weltweit größte Rechtsschutzversicherer.
Aufgrund seines aktiven politischen Engagements als Zentrumspolitiker geriet
ARAG Gründer Heinrich Faßbender bald unter den Druck des NS-Regimes. Er weigerte
sich, das Unternehmen zu verkaufen und musste den Betrieb bis 1945 praktisch
ruhen lassen. 1948 erhielt die ARAG ihre Versicherungslizenz durch die britische
Besatzungsbehörde. Ab 1949 wurde die Leistungspalette über den reinen
Verkehrsrechtsschutz hinaus auf weitere Lebensbereiche ausgeweitet. 1962
gründete die ARAG ihre erste internationale Einheit in den Niederlanden und
legte damit den Grundstein für die heutige internationale Präsenz. Weitere
wichtige Meilensteine waren 1962 und 1985 die Expansion in die Komposit- und
Krankenversicherung sowie der kontinuierliche Ausbau des internationalen
Geschäfts. Während international der Fokus auf dem Kerngeschäft Rechtsschutz
liegt - hieraus stammen fast zwei Drittel der Rechtsschutz-Beitragseinnahmen -
ist die ARAG auf dem deutschen Heimatmarkt auch im Kranken- und
Kompositversicherungsgeschäft erfolgreich aufgestellt.
"Nur ein Unternehmen, das so lernfähig, flexibel und veränderungsbereit ist wie
die ARAG, schafft es, sich 90 Jahre lang treu zu bleiben", betont Dr. Renko
Dirksen, Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. "Diese beeindruckende Entwicklung
von einem kleinen Düsseldorfer Unternehmen zum heute weltweit führenden
Rechtsschutzversicherer zeigt: Die visionäre Idee unseres Firmengründers
Heinrich Faßbender von 1935 ist heute wichtiger denn je. In einer Zeit, in der
rechtliche Orientierung immer gefragter wird, schaffen wir Resilienz für unsere
Kunden."
Erfolgsrezept: Unabhängigkeit und Innovationskraft
Als unabhängiges Familienunternehmen kann die ARAG Entscheidungen treffen, ohne
auf quartalsorientierte Kapitalmarktinteressen achten zu müssen. Diese
Unabhängigkeit ermöglicht es dem Konzern, schnell auf Marktveränderungen zu
reagieren.
Jubiläumskampagne macht ARAG bundesweit sichtbar
Zum 90. Geburtstag startet die ARAG eine umfassende Jubiläumskampagne. Den
Auftakt bildet eine bundesweite Plakataktion auf über 40.000 Flächen. Drei
aufmerksamkeitsstarke Motive vermitteln mit einem Augenzwinkern die langjährige
Rechtsschutz-Kompetenz des Unternehmens. Ein besonderer Blickfang ist der ARAG
Tower selbst: Seit dem Jubiläumstag zeigt sich das 125 Meter hohe Düsseldorfer
Wahrzeichen auf einer Fassadenseite mit seinem über 1.700 Quadratmeter großen
Jubiläumsmotiv "Wir feiern das Recht. Und 90 Jahre ARAG". "Damit präsentieren
wir das weltweit wahrscheinlich größte Rechtsschutzplakat", unterstreicht Dr.
Renko Dirksen. Ergänzend stellt die ARAG auf ihrer zentralen Jubiläums-Website
"Moments of Trust" Videos vor, in denen Kunden und Geschäftspartner aus zwölf
Ländern erzählen, warum sie sich in wichtigen Momenten für die ARAG entschieden
haben.
Druckfähige Fotos vom plakatierten ARAG Tower und von der bundesweiten
Plakatkampagne finden Sie hier
(https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00750/) .
Zu den Videos auf der "Moments of Trust"-Landingpage geht es hier
(https://www.arag.com/momentsoftrust/) .
Pressekontakt:
Christian Danner
Pressesprecher ARAG SE
Telefon: 0211 963-2217
E-Mail: mailto:Christian.Danner@ARAG.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29811/6103361
OTS: ARAG
