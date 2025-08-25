    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Fokus Rechtsschutz aktueller denn je / 125-Meter-Fassade der Düsseldorfer Konzernzentrale mit Jubiläumsmotiv (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Die ARAG Versicherung feiert ihr 90-jähriges Bestehen. Am 24.
    August 1935 gründete der Oberhausener Notar und Unternehmer Heinrich Faßbender
    in Düsseldorf die ARAG mit einer revolutionären Idee: "Jeder soll sein Recht
    durchsetzen können - unabhängig von seiner finanziellen Situation." Dieser
    Gründungsgedanke war ein Meilenstein in der Versicherungswelt. Heute, 90 Jahre
    später, ist die Chancengleichheit vor dem Recht in Rechtsstaaten aktueller denn
    je. Entsprechend steht das Recht auch im Zentrum des
    1.700-Quadratmeter-Jubiläumsplakats auf dem Düsseldorfer ARAG Tower.

    Aus dem einstigen Sechs-Mann-Betrieb am Düsseldorfer Rathausufer hat sich die
    ARAG zu einem internationalen Versicherungskonzern mit über 6.000
    Mitarbeitenden, rund drei Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 13
    Millionen Kunden entwickelt. Heute ist die ARAG nicht nur das größte
    Familienunternehmen in der deutschen Versicherungswirtschaft, sondern auch der
    weltweit größte Rechtsschutzversicherer.

    Aufgrund seines aktiven politischen Engagements als Zentrumspolitiker geriet
    ARAG Gründer Heinrich Faßbender bald unter den Druck des NS-Regimes. Er weigerte
    sich, das Unternehmen zu verkaufen und musste den Betrieb bis 1945 praktisch
    ruhen lassen. 1948 erhielt die ARAG ihre Versicherungslizenz durch die britische
    Besatzungsbehörde. Ab 1949 wurde die Leistungspalette über den reinen
    Verkehrsrechtsschutz hinaus auf weitere Lebensbereiche ausgeweitet. 1962
    gründete die ARAG ihre erste internationale Einheit in den Niederlanden und
    legte damit den Grundstein für die heutige internationale Präsenz. Weitere
    wichtige Meilensteine waren 1962 und 1985 die Expansion in die Komposit- und
    Krankenversicherung sowie der kontinuierliche Ausbau des internationalen
    Geschäfts. Während international der Fokus auf dem Kerngeschäft Rechtsschutz
    liegt - hieraus stammen fast zwei Drittel der Rechtsschutz-Beitragseinnahmen -
    ist die ARAG auf dem deutschen Heimatmarkt auch im Kranken- und
    Kompositversicherungsgeschäft erfolgreich aufgestellt.

    "Nur ein Unternehmen, das so lernfähig, flexibel und veränderungsbereit ist wie
    die ARAG, schafft es, sich 90 Jahre lang treu zu bleiben", betont Dr. Renko
    Dirksen, Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. "Diese beeindruckende Entwicklung
    von einem kleinen Düsseldorfer Unternehmen zum heute weltweit führenden
    Rechtsschutzversicherer zeigt: Die visionäre Idee unseres Firmengründers
    Heinrich Faßbender von 1935 ist heute wichtiger denn je. In einer Zeit, in der
    rechtliche Orientierung immer gefragter wird, schaffen wir Resilienz für unsere
    Kunden."

    Erfolgsrezept: Unabhängigkeit und Innovationskraft

    Als unabhängiges Familienunternehmen kann die ARAG Entscheidungen treffen, ohne
    auf quartalsorientierte Kapitalmarktinteressen achten zu müssen. Diese
    Unabhängigkeit ermöglicht es dem Konzern, schnell auf Marktveränderungen zu
    reagieren.

    Jubiläumskampagne macht ARAG bundesweit sichtbar

    Zum 90. Geburtstag startet die ARAG eine umfassende Jubiläumskampagne. Den
    Auftakt bildet eine bundesweite Plakataktion auf über 40.000 Flächen. Drei
    aufmerksamkeitsstarke Motive vermitteln mit einem Augenzwinkern die langjährige
    Rechtsschutz-Kompetenz des Unternehmens. Ein besonderer Blickfang ist der ARAG
    Tower selbst: Seit dem Jubiläumstag zeigt sich das 125 Meter hohe Düsseldorfer
    Wahrzeichen auf einer Fassadenseite mit seinem über 1.700 Quadratmeter großen
    Jubiläumsmotiv "Wir feiern das Recht. Und 90 Jahre ARAG". "Damit präsentieren
    wir das weltweit wahrscheinlich größte Rechtsschutzplakat", unterstreicht Dr.
    Renko Dirksen. Ergänzend stellt die ARAG auf ihrer zentralen Jubiläums-Website
    "Moments of Trust" Videos vor, in denen Kunden und Geschäftspartner aus zwölf
    Ländern erzählen, warum sie sich in wichtigen Momenten für die ARAG entschieden
    haben.

    Druckfähige Fotos vom plakatierten ARAG Tower und von der bundesweiten
    Plakatkampagne finden Sie hier
    (https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00750/) .

    Zu den Videos auf der "Moments of Trust"-Landingpage geht es hier
    (https://www.arag.com/momentsoftrust/) .

