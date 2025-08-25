Fokus Rechtsschutz aktueller denn je / 125-Meter-Fassade der Düsseldorfer Konzernzentrale mit Jubiläumsmotiv (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die ARAG Versicherung feiert ihr 90-jähriges Bestehen. Am 24.

August 1935 gründete der Oberhausener Notar und Unternehmer Heinrich Faßbender

in Düsseldorf die ARAG mit einer revolutionären Idee: "Jeder soll sein Recht

durchsetzen können - unabhängig von seiner finanziellen Situation." Dieser

Gründungsgedanke war ein Meilenstein in der Versicherungswelt. Heute, 90 Jahre

später, ist die Chancengleichheit vor dem Recht in Rechtsstaaten aktueller denn

je. Entsprechend steht das Recht auch im Zentrum des

1.700-Quadratmeter-Jubiläumsplakats auf dem Düsseldorfer ARAG Tower.



Aus dem einstigen Sechs-Mann-Betrieb am Düsseldorfer Rathausufer hat sich die

ARAG zu einem internationalen Versicherungskonzern mit über 6.000

Mitarbeitenden, rund drei Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 13

Millionen Kunden entwickelt. Heute ist die ARAG nicht nur das größte

Familienunternehmen in der deutschen Versicherungswirtschaft, sondern auch der

weltweit größte Rechtsschutzversicherer.





Aufgrund seines aktiven politischen Engagements als Zentrumspolitiker geriet

ARAG Gründer Heinrich Faßbender bald unter den Druck des NS-Regimes. Er weigerte

sich, das Unternehmen zu verkaufen und musste den Betrieb bis 1945 praktisch

ruhen lassen. 1948 erhielt die ARAG ihre Versicherungslizenz durch die britische

Besatzungsbehörde. Ab 1949 wurde die Leistungspalette über den reinen

Verkehrsrechtsschutz hinaus auf weitere Lebensbereiche ausgeweitet. 1962

gründete die ARAG ihre erste internationale Einheit in den Niederlanden und

legte damit den Grundstein für die heutige internationale Präsenz. Weitere

wichtige Meilensteine waren 1962 und 1985 die Expansion in die Komposit- und

Krankenversicherung sowie der kontinuierliche Ausbau des internationalen

Geschäfts. Während international der Fokus auf dem Kerngeschäft Rechtsschutz

liegt - hieraus stammen fast zwei Drittel der Rechtsschutz-Beitragseinnahmen -

ist die ARAG auf dem deutschen Heimatmarkt auch im Kranken- und

Kompositversicherungsgeschäft erfolgreich aufgestellt.



"Nur ein Unternehmen, das so lernfähig, flexibel und veränderungsbereit ist wie

die ARAG, schafft es, sich 90 Jahre lang treu zu bleiben", betont Dr. Renko

Dirksen, Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. "Diese beeindruckende Entwicklung

von einem kleinen Düsseldorfer Unternehmen zum heute weltweit führenden

Rechtsschutzversicherer zeigt: Die visionäre Idee unseres Firmengründers

Heinrich Faßbender von 1935 ist heute wichtiger denn je. In einer Zeit, in der

rechtliche Orientierung immer gefragter wird, schaffen wir Resilienz für unsere

Kunden."



Erfolgsrezept: Unabhängigkeit und Innovationskraft



Als unabhängiges Familienunternehmen kann die ARAG Entscheidungen treffen, ohne

auf quartalsorientierte Kapitalmarktinteressen achten zu müssen. Diese

Unabhängigkeit ermöglicht es dem Konzern, schnell auf Marktveränderungen zu

reagieren.



Jubiläumskampagne macht ARAG bundesweit sichtbar



Zum 90. Geburtstag startet die ARAG eine umfassende Jubiläumskampagne. Den

Auftakt bildet eine bundesweite Plakataktion auf über 40.000 Flächen. Drei

aufmerksamkeitsstarke Motive vermitteln mit einem Augenzwinkern die langjährige

Rechtsschutz-Kompetenz des Unternehmens. Ein besonderer Blickfang ist der ARAG

Tower selbst: Seit dem Jubiläumstag zeigt sich das 125 Meter hohe Düsseldorfer

Wahrzeichen auf einer Fassadenseite mit seinem über 1.700 Quadratmeter großen

Jubiläumsmotiv "Wir feiern das Recht. Und 90 Jahre ARAG". "Damit präsentieren

wir das weltweit wahrscheinlich größte Rechtsschutzplakat", unterstreicht Dr.

Renko Dirksen. Ergänzend stellt die ARAG auf ihrer zentralen Jubiläums-Website

"Moments of Trust" Videos vor, in denen Kunden und Geschäftspartner aus zwölf

Ländern erzählen, warum sie sich in wichtigen Momenten für die ARAG entschieden

haben.



Druckfähige Fotos vom plakatierten ARAG Tower und von der bundesweiten

Plakatkampagne finden Sie hier

(https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00750/) .



Zu den Videos auf der "Moments of Trust"-Landingpage geht es hier

(https://www.arag.com/momentsoftrust/) .



