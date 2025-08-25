First Phosphate schließt überzeichnete Privatplatzierung mit bestehenden und Folgeinvestoren ab

Saguenay, Quebec – 25. August 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 22. August 2025 seine Finanzierung (das „Angebot“) mit einem bestehenden Anleger sowie anderen Folgeinvestoren zu den in der Pressemeldung des Unternehmens vom 5. August 2025 beschriebenen Bedingungen abgeschlossen hat.

Das Unternehmen nahm insgesamt 2,95 Millionen $ durch die Ausgabe von 4.749.000 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 0,50 $ (Bruttoerlös in Höhe von 2.374.500 $) und 1.150.000 Hard-Dollar-Einheiten zu einem Preis von 0,50 $ (Bruttoerlös in Höhe von 575.000 $) ein.

Zusammen mit diesem Angebot hat das Unternehmen seit Juni 2022 durch 9 nicht vermittelte Privatplatzierungen unter der Leitung des Managements insgesamt etwa 31,4 Millionen $ aufgebracht, davon allein etwa 11,2 Millionen $ in den letzten 3 Monaten.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen insgesamt 25.200 $ an Vermittlungsprovisionen in bar und gab 218.320 Vergütungsaktien und Berateraktien zu einem angenommenen Preis von 0,50 $ pro Stammaktie sowie 268.720 Vergütungs-Warrants aus. Die Warrants können bis zum 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden, unterliegen jedoch einem vorzeitigen Verfalldatum. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2025 bekannt gegeben zu verwenden. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2025 gegeben wurde. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen eine weitere Tranche im Rahmen des Angebots abschließen.