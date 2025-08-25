Buy-Trigger erfolgreich aktiviert

In der letzten Besprechung wurde auf das Kaufniveau von 86,54 Euro in der BMW-Aktie hingewiesen, schlussendlich gelang es unter erhöhter Volatilität und einzelnen Fehlsignalen gegen Ende Juli diese Barriere zu durchbrechen und Kursziele bei 92,50 sowie glatt 100,00 Euro zu aktivieren. Ersteres rückt nun in greifbare Nähe, long investierte Anleger sollten ihre Positionen nun enger absichern. Gewinne können vorerst weiter laufen gelassen werden. Ein neuerliches Investment würde sich aber erst oberhalb des ersten Ziels anbieten, zuvor könnte es aber zu einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau bei 86,54 Euro kommen.

Diese Woche ist die BMW-Aktie auf dem Schlussniveau der Vorwoche gestartet und versucht die Gewinne in Richtung 92,50 Euro weiter auszubauen. Gelingt es auch diese Barriere zu knacken, dürfte das nächste Ziel bei 100,00 Euro liegen und würde sich für ein entsprechend neues Lang-Investment anbieten. Kommt es dagegen zu einem Abpraller bei 92,50 Euro, könnte es im Rahmen eines regulären Pullbacks zurück auf 86,54 Euro und damit den ehemaligen Buy-Trigger kommen. Genau dieses Niveau würde sich indes für einen strategischen Long-Ansatz anbieten, wovon schließlich langfristig orientierte Anleger profitieren dürften.

BMW AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Sobald die nächste Hürde bei 92,50 Euro bei BMW fällt, werden weitere Kursgewinne an 100,00 Euro sehr wahrscheinlich und würde sich für ein Long-Investment anbieten. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM27Q0 erfolgen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf dieser Wegstrecke auf insgesamt 160 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,40 Euroermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei aber das Niveau von 90,10 Euro vorläufig noch nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 0,41 Euro gleich. Als Anlagehorizont sind, wie auch zuletzt, einige Wochen anzusetzen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM27Q0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,52 - 0,53 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 86,4056 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 86,4056 Euro akt. Kurs Basiswert: 91,22 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,40 Euro Hebel: 17,2 Kurschance: + 160 Prozent Börse Frankfurt

