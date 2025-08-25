Auf Verdopplungskurs: Dieser Goldproduzent wird zur Pflichtaktie für Anleger

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewmont Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Newmont Corporation

    Der Höhenflug des Goldpreises hat die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont in diesem Jahr zum Glänzen gebracht – und Experten sehen noch erhebliches Potenzial.

    Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Der Preis für eine Feinunze Gold ist 2025 auf Dollarbasis bereits um 28 Prozent auf ein Rekordhoch von 3.400 US-Dollar gestiegen. Doch das ist noch gar nichts gegen die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont Corporation. Die Papiere des US-Unternehmens haben sich seit Beginn des Jahres mit einem Plus von 90 Prozent nahezu verdoppelt. 

    Das US-Unternehmen mit Sitz in Denver erwartet für dieses Jahr eine Produktion von rund 5,6 Millionen Unzen Gold – genug für 14.000 handelsübliche Goldbarren. Damit bleibt Newmont nicht nur der größte Goldminer der Welt, sondern auch der einzige seiner Branche im S&P 500.

    Newmont Corporation

    ISIN:US6516391066WKN:853823

    Die jüngste Rallye fußt nicht allein auf steigenden Edelmetallpreisen. Newmont hat nach zwei großen Übernahmen – Goldcorp im Jahr 2019 und Newcrest 2023 – sein Portfolio neu geordnet. Mit dem Verkauf von sechs Minen und zwei Projekten nahm der Konzern 3,8 Milliarden US-Dollar ein und drückte die Nettoverschuldung von 6,4 auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Die operative Wende zeigt Wirkung: Im zweiten Quartal 2025 erzielte Newmont einen Rekord-Free-Cashflow von 1,7 Milliarden US-Dollar, fast dreimal so viel wie im Vorjahr.

    Nach fast vollständiger Ausschöpfung des bisherigen 3‑Milliarden-US-Dollar-Rückkaufprogramms legte Newmont direkt ein neues Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden US-Dollar auf. Im zweiten Quartal investierte der Konzern bereits über eine Milliarde US-Dollar in eigene Aktien, nach 348 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.

    Die Guidance für 2025 bleibt unverändert: Newmont erwartet eine Jahresproduktion von 5,9 Millionen Unzen Gold, All-in-Sustaining-Kosten (AISC) von 1.630 US-Dollar pro Unze und Capex von 3,205 Milliarden US-Dollar.

    Trotz der Kursgewinne notiert die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 deutlich unter Konkurrenten wie Agnico Eagle (18). Ob Gold weiter Richtung 4.000 US-Dollar marschiert oder eine Korrektur folgt – Newmonts Größe, Schuldenabbau und Kostenkontrolle machen die Aktie zu einem Favoriten unter den Goldwerten. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Newmont Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 60,52EUR auf Tradegate (25. August 2025, 15:13 Uhr) gehandelt.


