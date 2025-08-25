Bund kritisiert neue Schritte von Unicredit zur Commerzbank
- Bundesregierung kritisiert Unicredit-Vorgehen scharf.
- Unterstützung für Commerzbank-Eigenständigkeit betont.
- Unicredit erhöht Anteil auf 26%, Kaufangebot droht.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung kritisiert die neuen Schritte der italienischen Großbank Unicredit zu einer höheren Beteiligung an der Commerzbank . Man lehne das erneut unabgestimmte und unfreundliche Vorgehen der Unicredit ab, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Berlin. Der Bund unterstütze die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank, wie es schon mehrfach auch gegenüber der Unicredit sehr deutlich gemacht worden sei. "Der Bund wird seine Beteiligung daher nicht veräußern", fügte die Sprecherin hinzu.
Die Unicredit hat ihren direkten Aktienanteil an Deutschlands zweitgrößter Privatbank auf rund 26 Prozent erhöht. Zugleich kündigte sie erneut an, verbleibende Finanzinstrumente "zu gegebener Zeit" in Commerzbank-Aktien umzuwandeln, womit sich der Anteil auf etwa 29 Prozent summieren würde. Bei Überschreiten der 30-Prozent-Marke wäre die Unicredit gesetzlich verpflichtet, den übrigen Anteilseignern ein Kaufangebot vorzulegen. Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 gerettet hatte, hält gut 12 Prozent./sam/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 36,35 auf Tradegate (25. August 2025, 13:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,03 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -25,72 %/-3,71 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Möchte mich als langjähriger, stummer Mitleser outen und mich für die vielen guten Kommentare bedanken. Bin seit 20J investiert und habe jetzt dann doch kalte Füße bekommen und mich von 2/3 der Anteile getrennt.
So, heute morgen schon um 8:42 ausgestoppt worden (https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1086090-1/deutsche-bank-vor-neuem-all-time-high#beitrag_78100458) bei einem DB Call (PL3VCJ), hatte 27% des Bestands mit SL versehen, da nicht so sicher was abgehen wird in USA und ausserdem der sowieso verfällt am 19.9.; gekauft Februar 25 >600% gewinn.
Was geht denn heute ab?
Der DAX tritt auf der Stelle die CoBa steigt, es dürfte daran liegen dass die Nachfrage nach CoBa Aktien das Angebot übersteigt.
- die günstige fundamentale Bewertung
- das starke zu erwartende Gewinnwachstum
- die in Vergleich zu anderen Banken geringen Bilanzrisiken
- die hohen Ausschüttungen an die Aktionäre (10 % in 2027 ?)
- das kompetente Management aka Bettina
- die hohe Nachfrage nach Aktien aufgrund von Derivaten (200 Mio. Stück ?)
- das rekordverdächtige ARP das ins Haus steht
- die steigende Marktkapitalisierung der mBank