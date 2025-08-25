Rare-Earth-Aktien in China starten durch: Investoren wittern Knappheit

JL Mag Rare-Earth sprang in Shenzhen um 20 Prozent und in Hongkong um 14 Prozent. Die Titel der China Northern Rare Earth Group High-Tech legten in Shanghai 10 Prozent zu. Auch China Rare Earth Resources and Technology sowie Zhejiang Zhongke Magnetic Industry verzeichneten kräftige Zuwächse von jeweils 6 Prozent.

Die Aktien chinesischer Rare-Earth-Produzenten haben am Montag eine deutliche Rallye hingelegt. Strengere Kontrollen Pekings über Förderung und Verarbeitung trieben die Kurse in die Höhe.

Auch außerhalb Chinas sorgt die Branche für Schlagzeilen. Die australische Lynas-Aktie legte zuletzt spürbar zu und profitierte vom Rückenwind steigender Rare-Earth-Preise. In den USA legte die MP Materials-Aktie ebenfalls zu. Das Unternehmen hat die letzte Erzlieferung nach China abgeschlossen und damit eine jahrelange Abhängigkeit beendet.

Neue Regeln für Produzenten

Die neuen Vorschriften umfassen erstmals auch importierte Rohstoffe. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie müssen Produzenten ihre Produktionsdaten künftig regelmäßig an lokale wie auch nationale Behörden melden. Damit verschärft Peking die Kontrolle über ein Geschäft, das für die Energiewende entscheidend ist.

Bedeutung für die Energiewende

Seltene Erden bestehen aus 17 Metallen, die unter anderem in Magneten für Elektroautos, Windkraftanlagen und Unterhaltungselektronik eingesetzt werden. China ist mit Abstand der größte Lieferant und reagierte zuletzt empfindlich auf außenpolitische Spannungen. Bereits im April setzte Peking mehrere seltene Erden und Magnetprodukte auf die Liste der Exportbeschränkungen, nachdem die Vereinigten Staaten ihre Zölle erhöht hatten.

Analysten warnen vor Knappheit

"Die Einbeziehung importierter Erze in das Quotensystem signalisiert eine weitere Verknappung des Angebots", erklärten Analysten laut Reuters. Einige Unternehmen hätten bereits Widerstand gegen die Regelungen angekündigt, weil ihnen der Zugang zu wichtigen Vorprodukten erschwert werde.

Zunehmende Kontrolle Pekings

Nach Informationen von Reuters hatte Peking im Juli die ersten Förder- und Schmelzquoten für das Jahr 2025 ohne öffentliche Mitteilung erteilt. Beobachter sehen darin ein Zeichen für die wachsende Sensibilität der Regierung beim Thema Versorgungssicherheit.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion