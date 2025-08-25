Kupferprojekt mit strategischer Bedeutung für Kanadas Rohstoffpolitik

Das Storm Copper Project auf Somerset Island in Nunavut ist derzeit das einzige kurzfristig realisierbare Kupferprojekt im Norden Kanadas und besitzt damit erhebliche strategische und geopolitische Bedeutung. Die kanadische Regierung fördert gezielt den Ausbau der heimischen Förderung kritischer Mineralien durch verschiedene Programme und Finanzierungsinstrumente. American West Metals (ASX: AW1; Frankfurt: R84 FRA) positioniert sich mit diesem Projekt als ein zentraler Akteur in der Versorgungskette für Kupfer.

American West macht Fortschritte mit der Vormachbarkeitsstudie

Im Rahmen der laufenden Pre-Feasibility-Study für das Jahr 2025 wurden in den vergangenen Monaten umfangreiche Feldarbeiten abgeschlossen. Dazu zählen marine und tierökologische Studien in der Aston Bay, Untersuchungen zu Fischhabitaten und Süßwasserseen in unmittelbarer Nähe der geplanten Grube, großflächige terrestrische Fauna- und Flora-Erhebungen sowie geotechnische Bohrungen zur Stabilitätsprüfung der vorgesehenen Tagebaustrukturen. Ergänzend fanden archäologische Untersuchungen statt. Diese Arbeiten liefern die notwendigen Basisdaten für die Environmental Assessment, die eine zwingende Voraussetzung für eine spätere Minengenehmigung darstellt.

Genehmigungsverfahren eingeleitet

Parallel zu den technischen Arbeiten hat American West wesentliche Genehmigungsanträge bei der Nunavut Planning Commission eingereicht. Dabei geht es zum einen um die Verlängerung der Explorations- und Wasserlizenz, die eine Ausweitung der Erkundungsarbeiten und des Oberflächentransports ermöglichen soll. Zum anderen wurde ein Antrag auf Genehmigung der Minenentwicklung sowie für vorbereitende Vorarbeiten gestellt. Damit schafft sich das Unternehmen die Grundlage, sowohl die Exploration weiter auszubauen als auch die konkrete Entwicklung in Richtung Minenbau voranzutreiben.

Geologisches Upside für die Cyclone-Lagerstätte festgestellt

Auch geologisch wurden ermutigende Ergebnisse erzielt. Im Bereich der Lagerstätte Cyclone wurden sieben geotechnische Bohrungen niedergebracht, die mächtige Abschnitte mit sichtbarer Kupfersulfid-Mineralisierung durchteuften. Besonders an den südlichen und nördlichen Rändern der geplanten Grube deutet sich Potenzial für Ressourcenerweiterungen an. Sollte sich dies durch die noch ausstehenden Laboranalysen bestätigen, könnte die bislang im Preliminary Economic Assessment berücksichtigte Erzmenge deutlich wachsen, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter stärken würde.

Abbildung 1: Schematischer geologischer Schnitt NE-SW (+/-25 m) durch PFS-001. Außerhalb des aktuellen Tagebaukonzepts wurde eine bedeutende visuelle Mineralisierung festgestellt.

Abbildung 2: Schematischer geologischer Schnitt NE-SW (+/-25 m) durch PFS-002. Auch hier wurde außerhalb des aktuellen Tagebaukonzepts eine bedeutende visuelle Mineralisierung festgestellt.

Management zuversichtlich

Dave O’Neill, Managing Director von American West, betonte: „Wir sind sehr ermutigt durch die Ergebnisse der Arbeiten. Alle erforderlichen Aktivitäten wurden erfolgreich abgeschlossen und liefern nun die Basisdaten, um die Pre-Feasibility-Study entscheidend voranzubringen. Besonders erfreulich sind die mächtigen Kupferdurchteufungen in den geotechnischen Bohrungen, die das Potenzial haben, die Grubenwände nach außen zu verschieben – und damit mehr Kupfer aus dem Boden zu holen.“

Ausblick

In den kommenden Wochen werden weitere Bohrergebnisse erwartet, die zusätzliche Klarheit über das Ressourcenpotenzial bringen könnten. Zusammen mit den Fortschritten bei den Genehmigungen und der PFS zeigt sich das Storm Copper Project gut aufgestellt, um in den nächsten Jahren zu einem der bedeutendsten Kupferlieferanten im Norden Kanadas aufzusteigen.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.