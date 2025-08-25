    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Skoda Vision O

    Der erste Blick ins Interieur offenbart ein brandneues Designkonzept

    Mladá Boleslav (ots) - > Evolution der Designsprache Modern Solid: Ein
    Teaser-Video gibt einen ersten Einblick in das komplett neu gestaltete
    Innenraumkonzept der Studie Vision O

    > Kundenorientiert: Der Innenraum zeichnet sich durch eine großzügige
    Raumaufteilung, Komfort und intuitive Funktionalität aus und besticht durch eine
    harmonische Ästhetik mit klaren Linien

    > Der Kreis schließt sich: Die Vision O setzt auf die Verwendung von recycelten
    und nachwachsenden Materialien und fördert damit die Prinzipien der
    Kreislaufwirtschaft

    Skoda Auto veröffentlicht ein Teaser-Video, das erste Details des Interieurs der
    Designstudie Vision O zeigt. Es gibt einen Einblick in die Zukunft des neuen
    Innenraumkonzepts von Skoda, das sich durch eine harmonische und
    kundenorientierte Gestaltung auszeichnet - basierend auf der nächsten Generation
    der Modern Solid Designsprache von Skoda. Der Innenraum und seine Materialien
    orientieren sich an den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Abfallnebenprodukte
    werden dabei als wertvolle Ressource berücksichtigt.

    Oliver Stefani, Leiter Skoda Design, erklärt: "Das Innenraumkonzept der Vision O
    unterstreicht unser Engagement, Einfachheit und Nachhaltigkeit mit gesteigertem
    Komfort zu verbinden. Die Kombination aus klaren Linien und intuitiver
    Funktionalität spiegelt unser Bestreben wider, ein harmonisches und funktionales
    Interieur zu schaffen. Es zeichnet sich durch Materialien und Designelemente
    aus, die nicht nur eine ästhetische Weiterentwicklung unserer Modern Solid
    Designsprache darstellen, sondern auch unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt
    betonen."

    Ein erster Blick auf das Innenraumkonzept der Vision O

    Das neue Interieurdesign zeichnet sich durch eine großzügige Raumaufteilung und
    ein ergonomisches Design aus, das Komfort und Praktikabilität gewährleistet. Der
    minimalistische Stil mit klaren Linien und einfachen Formen schafft ein Gefühl
    von Ruhe und Sicherheit. Die praktische Raumnutzung und die intuitiven
    Bedienelemente verbessern die Funktionalität und vereinfachen das Fahrerlebnis.
    Die einzigartigen 3D-gedruckten Kopfstützen verfügen über ein luftiges Design
    für Fahrer und Beifahrer und tragen damit zu einer angenehmen Atmosphäre im
    Innenraum des Fahrzeugs bei.

    Fokus auf nachhaltige Materialien

    Die Verwendung einheitlicher Materialien sorgt für ein stimmiges
    Erscheinungsbild im Innenraum. Gemäß den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft
    spielen pflanzliche und kompostierbare Komponenten im Innenraum eine wichtige
    Rolle und tragen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks bei.

    Neues Konzept wird im September vorgestellt

    Skoda wird das Designkonzept Skoda Vision O, das die zukünftige Ausrichtung der
    Marke im Kombi-Segment repräsentiert, am 8. September 2025 in München
    vorstellen. Interessierte können die Präsentation auf den YouTube-Kanälen von
    Skoda Auto online verfolgen.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6103403
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


