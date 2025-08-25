Der erste Blick ins Interieur offenbart ein brandneues Designkonzept

Mladá Boleslav (ots) - > Evolution der Designsprache Modern Solid: Ein

Teaser-Video gibt einen ersten Einblick in das komplett neu gestaltete

Innenraumkonzept der Studie Vision O



> Kundenorientiert: Der Innenraum zeichnet sich durch eine großzügige

Raumaufteilung, Komfort und intuitive Funktionalität aus und besticht durch eine

harmonische Ästhetik mit klaren Linien





> Der Kreis schließt sich: Die Vision O setzt auf die Verwendung von recyceltenund nachwachsenden Materialien und fördert damit die Prinzipien derKreislaufwirtschaftSkoda Auto veröffentlicht ein Teaser-Video, das erste Details des Interieurs derDesignstudie Vision O zeigt. Es gibt einen Einblick in die Zukunft des neuenInnenraumkonzepts von Skoda, das sich durch eine harmonische undkundenorientierte Gestaltung auszeichnet - basierend auf der nächsten Generationder Modern Solid Designsprache von Skoda. Der Innenraum und seine Materialienorientieren sich an den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Abfallnebenproduktewerden dabei als wertvolle Ressource berücksichtigt.Oliver Stefani, Leiter Skoda Design, erklärt: "Das Innenraumkonzept der Vision Ounterstreicht unser Engagement, Einfachheit und Nachhaltigkeit mit gesteigertemKomfort zu verbinden. Die Kombination aus klaren Linien und intuitiverFunktionalität spiegelt unser Bestreben wider, ein harmonisches und funktionalesInterieur zu schaffen. Es zeichnet sich durch Materialien und Designelementeaus, die nicht nur eine ästhetische Weiterentwicklung unserer Modern SolidDesignsprache darstellen, sondern auch unsere Verantwortung gegenüber der Umweltbetonen."Ein erster Blick auf das Innenraumkonzept der Vision ODas neue Interieurdesign zeichnet sich durch eine großzügige Raumaufteilung undein ergonomisches Design aus, das Komfort und Praktikabilität gewährleistet. Derminimalistische Stil mit klaren Linien und einfachen Formen schafft ein Gefühlvon Ruhe und Sicherheit. Die praktische Raumnutzung und die intuitivenBedienelemente verbessern die Funktionalität und vereinfachen das Fahrerlebnis.Die einzigartigen 3D-gedruckten Kopfstützen verfügen über ein luftiges Designfür Fahrer und Beifahrer und tragen damit zu einer angenehmen Atmosphäre imInnenraum des Fahrzeugs bei.Fokus auf nachhaltige MaterialienDie Verwendung einheitlicher Materialien sorgt für ein stimmigesErscheinungsbild im Innenraum. Gemäß den Prinzipien der Kreislaufwirtschaftspielen pflanzliche und kompostierbare Komponenten im Innenraum eine wichtigeRolle und tragen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks bei.Neues Konzept wird im September vorgestelltSkoda wird das Designkonzept Skoda Vision O, das die zukünftige Ausrichtung derMarke im Kombi-Segment repräsentiert, am 8. September 2025 in Münchenvorstellen. Interessierte können die Präsentation auf den YouTube-Kanälen vonSkoda Auto online verfolgen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6103403OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH