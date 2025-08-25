Skoda Vision O
Der erste Blick ins Interieur offenbart ein brandneues Designkonzept
Mladá Boleslav (ots) - > Evolution der Designsprache Modern Solid: Ein
> Kundenorientiert: Der Innenraum zeichnet sich durch eine großzügige
Raumaufteilung, Komfort und intuitive Funktionalität aus und besticht durch eine
harmonische Ästhetik mit klaren Linien
> Der Kreis schließt sich: Die Vision O setzt auf die Verwendung von recycelten
und nachwachsenden Materialien und fördert damit die Prinzipien der
Kreislaufwirtschaft
Skoda Auto veröffentlicht ein Teaser-Video, das erste Details des Interieurs der
Designstudie Vision O zeigt. Es gibt einen Einblick in die Zukunft des neuen
Innenraumkonzepts von Skoda, das sich durch eine harmonische und
kundenorientierte Gestaltung auszeichnet - basierend auf der nächsten Generation
der Modern Solid Designsprache von Skoda. Der Innenraum und seine Materialien
orientieren sich an den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Abfallnebenprodukte
werden dabei als wertvolle Ressource berücksichtigt.
Oliver Stefani, Leiter Skoda Design, erklärt: "Das Innenraumkonzept der Vision O
unterstreicht unser Engagement, Einfachheit und Nachhaltigkeit mit gesteigertem
Komfort zu verbinden. Die Kombination aus klaren Linien und intuitiver
Funktionalität spiegelt unser Bestreben wider, ein harmonisches und funktionales
Interieur zu schaffen. Es zeichnet sich durch Materialien und Designelemente
aus, die nicht nur eine ästhetische Weiterentwicklung unserer Modern Solid
Designsprache darstellen, sondern auch unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt
betonen."
Ein erster Blick auf das Innenraumkonzept der Vision O
Das neue Interieurdesign zeichnet sich durch eine großzügige Raumaufteilung und
ein ergonomisches Design aus, das Komfort und Praktikabilität gewährleistet. Der
minimalistische Stil mit klaren Linien und einfachen Formen schafft ein Gefühl
von Ruhe und Sicherheit. Die praktische Raumnutzung und die intuitiven
Bedienelemente verbessern die Funktionalität und vereinfachen das Fahrerlebnis.
Die einzigartigen 3D-gedruckten Kopfstützen verfügen über ein luftiges Design
für Fahrer und Beifahrer und tragen damit zu einer angenehmen Atmosphäre im
Innenraum des Fahrzeugs bei.
Fokus auf nachhaltige Materialien
Die Verwendung einheitlicher Materialien sorgt für ein stimmiges
Erscheinungsbild im Innenraum. Gemäß den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft
spielen pflanzliche und kompostierbare Komponenten im Innenraum eine wichtige
Rolle und tragen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks bei.
Neues Konzept wird im September vorgestellt
Skoda wird das Designkonzept Skoda Vision O, das die zukünftige Ausrichtung der
Marke im Kombi-Segment repräsentiert, am 8. September 2025 in München
vorstellen. Interessierte können die Präsentation auf den YouTube-Kanälen von
Skoda Auto online verfolgen.
Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de
