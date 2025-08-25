Börsen Update
Börsen Update Europa - 25.08. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.314,41 PKT und verliert bisher -0,17 %.
Top-Werte: Rheinmetall +1,65 %, Deutsche Bank +0,54 %, Qiagen +0,50 %
Flop-Werte: Siemens Energy -1,53 %, RWE -1,38 %, Merck -1,02 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:36) bei 31.087,73 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: Delivery Hero +3,33 %, PUMA +3,09 %, HENSOLDT +2,79 %
Flop-Werte: Hochtief -2,30 %, Gerresheimer -2,09 %, Nordex -1,77 %
Der TecDAX steht bei 3.774,28 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,79 %, TeamViewer +1,96 %, Nagarro +1,48 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,12 %, SMA Solar Technology -2,09 %, Formycon -2,01 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.465,67 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: Rheinmetall +1,65 %, Prosus Registered (N) +0,92 %, adidas +0,38 %
Flop-Werte: Vinci -3,72 %, Wolters Kluwer -1,72 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,58 %
Der ATX steht bei 4.807,68 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.
Top-Werte: BAWAG Group +1,71 %, voestalpine +1,03 %, DO & CO +0,99 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,55 %, Verbund Akt.(A) -1,93 %, Raiffeisen Bank International -1,61 %
Der SMI steht bei 12.241,17 PKT und verliert bisher -0,29 %.
Top-Werte: Alcon +0,93 %, Lonza Group +0,85 %, Givaudan +0,55 %
Flop-Werte: Amrize -0,87 %, Logitech International -0,77 %, Kuehne + Nagel International -0,74 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.918,17 PKT und fällt um -0,67 %.
Top-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares +1,22 %, Thales +0,80 %, ArcelorMittal +0,69 %
Flop-Werte: Vinci -3,72 %, Veolia Environnement -2,37 %, Bouygues -2,26 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.680,16 PKT und verliert bisher -0,13 %.
Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,79 %, AstraZeneca +0,56 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,31 %
Flop-Werte: Skanska (B) -0,85 %, Assa Abloy Registered (B) -0,83 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,79 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.210,00 PKT und gewinnt bisher +2,56 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,94 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,26 %, Viohalco +1,14 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,96 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,59 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,36 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.