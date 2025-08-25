Keurig Dr Pepper Aktie verliert signifikant - 25.08.2025

Mit einer Performance von -4,50 % musste die Keurig Dr Pepper Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Keurig Dr Pepper kombiniert innovative Kaffeesysteme mit einem breiten Sortiment an Erfrischungsgetränken und hat sich als starker Akteur im nordamerikanischen Getränkemarkt etabliert.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Keurig Dr Pepper-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,95 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Keurig Dr Pepper Aktie damit um +0,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Keurig Dr Pepper auf -3,76 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,28 % geändert.

Keurig Dr Pepper Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,29 % 1 Monat +4,07 % 3 Monate +2,95 % 1 Jahr -6,66 %

Informationen zur Keurig Dr Pepper Aktie

Es gibt 1 Mrd. Keurig Dr Pepper Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,63 Mrd.EUR wert.

In einem eher impulsarmen Handel haben die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Montag überwiegend nachgegeben. In London blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Der EuroStoxx 50 sank am Vormittag um 0,44 Prozent auf 5.464 Punkte. …

Keurig Dr Pepper will den niederländischen Tassimo-Hersteller JDE Peets zur Stärkung seines schwächelnden Kaffee-Geschäfts übernehmen. Der US-Getränkekonzern mit Marken wie Schweppes, Lavazza und Green Mountain-Kaffee bietet 31,85 Euro je …

Keurig Dr Pepper greift tief in die Kaffeekasse: Der US-Getränkekonzern übernimmt den niederländischen Rivalen JDE Peet’s für mehr als 18 Milliarden US-Dollar. Die Aktie der Niederländer geht am Montagmorgen steil.

Keurig Dr Pepper Aktie jetzt kaufen?

Ob die Keurig Dr Pepper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keurig Dr Pepper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.