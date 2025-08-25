Hören, Aufladen, Schützen - Baseus bringt die Inspire-Serie und neue Innovationen zur IFA 2025

Die Audio-Serie Inspire von Baseus wird auf der IFA 2025 mit drei unterschiedlichen Modellen im Mittelpunkt stehen: Over-Ear, Open-Ear und In-Ear. Das offene Ohrdesign besticht durch ein branchenweit einzigartiges Hybrid-2-Wege-Treibersystem in dieser Form.

SHENZHEN, China, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Baseus, ein weltweit führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, wird auf der IFA 2025 seine Flaggschiff-Audioproduktserie Inspire mit Sound by Bose-Technologie vorstellen und damit einen neuen Standard für erschwinglichen High-End-Sound setzen. Merken Sie sich den Termin vom 5. bis 10. September vor und besuchen Sie Baseus auf der Messe Berlin, Halle 4.2, Stand 147 , um die Inspire-Serie aus erster Hand zu erleben und eine Präsentation der neuesten Innovationen zu sehen, die Innovation, Komfort und Intelligenz neu definieren.

Baseus zeigt, wie durchdachte Akustiktechnik und wegweisende Hardware das alltägliche Klangerlebnis verbessern können und setzt damit neue Maßstäbe für erschwinglichen Premium-Sound.

Neben dem Audiobereich wird Baseus auch sein breiteres Ökosystem in den Vordergrund stellen. Im Bereich der intelligenten Sicherheit wird das Unternehmen die Security X1 Pro vorstellen, die weltweit erste intelligente AI-Dual-Tracking-Sicherheitskamera mit 3K-Auflösung und einem horizontalen Erfassungsbereich von 300° – ein Beispiel dafür, wie Schutz, Leistung und Sound nahtlos in das Baseus-Erlebnis integriert sind.

Besucher können sich außerdem auf die PicoGo-II-Serie schneller, reisefertiger und zuverlässiger Stromversorgungslösungen freuen – darunter kompakte GaN-Ladegeräte mit hoher Leistung und Qi2.2-fähige magnetische Optionen, die Geschwindigkeit und Sicherheit bieten und sich nahtlos in die neuesten Flaggschiff-Smartphones integrieren lassen.

Durch die Kombination von Fortschritten in den Bereichen Klang, Leistung und Sicherheit möchte Baseus auf der IFA 2025 zeigen, wie Technologie sowohl innovativ als auch zugänglich sein kann. Die Präsentation unterstreicht das Engagement von Baseus, einen smarteren und vernetzteren Lebensstil für Millionen von Nutzern weltweit zu gestalten, und markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Weg vom vertrauenswürdigen Zubehörhersteller zur globalen Technologiemarke.

Informationen zu Baseus

Das 2011 gegründete Unternehmen Baseus wurde aus der Sorge um die Nutzer geboren. Das Unternehmen verkörpert seinen Slogan: Praktisch. Zuverlässig. Benutzerorientiert. Dies zeigt das Streben nach ultimativer Praktikabilität, um die Probleme der Benutzer mit herausragendem Design und modischem Aussehen zu lösen, das auch Zuverlässigkeit, hohe Qualität und Kosteneffizienz widerspiegelt. Baseus liefert eine Vielzahl von Produkten – darunter tragbare Ladegeräte, Tischladegeräte, Wandladegeräte, kabellose Ohrhörer und Docking-Stationen. 300 Millionen Nutzer haben sich für Baseus entschieden, das 6 Milliarden Dienstleistungen anbietet. Jedes Jahr liefert Baseus über 100 Millionen praktische und ästhetische Produkte und verbessert so kontinuierlich die Zufriedenheit der Nutzer. Werden Sie jetzt Teil der Baseus-Familie und erleben Sie eine neue Welt der technologischen Innovation.

