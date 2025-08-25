Schloss Wachenheim: Vorläufige Zahlen 2024/25 im Fokus!
Schloss Wachenheim AG zeigt vorläufige Geschäftszahlen: Umsatz und Verkaufszahlen steigen, jedoch bleiben die Erwartungen unerfüllt.
- Schloss Wachenheim AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25, das vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 läuft.
- Die Umsatzerlöse betragen rund EUR 447,4 Mio., was einem Anstieg von 1,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (EUR 441,5 Mio.).
- Die Anzahl der verkauften Flaschen steigt um 1,2 % auf 224,1 Mio. Flaschen, jedoch wird das prognostizierte Umsatzwachstum von rund 4 % nicht erreicht.
- Das operative Ergebnis (EBIT) liegt bei etwa EUR 27,2 Mio., was unter dem prognostizierten Korridor von EUR 31 Mio. bis EUR 33 Mio. liegt.
- Der vorläufige Konzernjahresüberschuss nach Steuern beträgt rund EUR 16,2 Mio., ebenfalls unter dem prognostizierten Korridor von EUR 20 Mio. bis EUR 22 Mio.
- Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses ist für den 26. September 2025 geplant.
