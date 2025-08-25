    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    Stellantis-Tochter Opel verschiebt Elektro-Wende

    Für Sie zusammengefasst
    • Opel kippt Elektro-Strategie, Verbrenner bleiben länger.
    • Nachfrage der Kunden beeinflusst neue Antriebsstrategie.
    • Elektroantriebe werden weiterhin vorangetrieben.
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Die Stellantis-Tochter Opel hat ihre ambitionierte Elektro-Strategie gekippt. Statt wie angekündigt ab dem Jahr 2028 in Europa nur noch batterieelektrische Autos auszuliefern, werden Verbrennermodelle noch deutlich länger zu haben sein.

    Das Unternehmen begründet den Strategiewechsel mit der Nachfrage der Kunden. Wenn diese es verlangten, werde man auch weiterhin auf die bisherige "Multi Energy"-Strategie setzen. Damit ist gemeint, dass jedes Modell mit verschiedenen Antrieben wie Batterie, Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid oder Verbrenner angeboten wird. "Dies muss nicht auf 2028 begrenzt sein, wenn die Nachfrageseite anderes verlangt", heißt es in einer Reaktion auf mehrere Medienberichte.

    Die Jahreszahl für das nun abgeblasene Verbrenner-Ende hatte Opel-Chef Florian Huettl im Jahr 2023 genannt. In der Zwischenzeit hat der multinationale Mutter-Konzern Stellantis deutlich an Ertragskraft verloren und die Pläne für ein großes Batteriezellenwerk am Opel-Standort Kaiserslautern wurden auf Eis gelegt.

    Gleichwohl will Opel die Elektroantriebe weiter voranbringen. Positive Marktsignale und politische Maßnahmen gebe es beispielsweise in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Opel sei bereit für die elektrifizierte Mobilität und als erster deutscher Hersteller mit einem komplett elektrifizierten Modellportfolio auf dem Markt./ceb/DP/stw

    Stellantis

    -0,89 %
    +3,78 %
    +5,88 %
    -4,15 %
    -42,47 %
    -39,36 %
    -5,48 %
    +15,76 %
    +249,55 %
    ISIN:NL00150001Q9WKN:A2QL01

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 8,549 auf Tradegate (25. August 2025, 13:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +3,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 24,78 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +16,86 %/+5,18 % bedeutet.




