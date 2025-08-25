Diese chinesische E-Autoaktie fährt allen davon!

Auslöser der Euphorie war die Vorstellung des neuen SUV-Modells ES8 am 21. August. Mit einem Einstiegspreis von 308.800 Yuan (43.000 US-Dollar) im Rahmen eines Batterie-Abonnementmodells zählt der Wagen zu den günstigsten Fahrzeugen im Portfolio von Nio. Zum Vergleich: Die bisherigen Premium-SUVs des Herstellers kosten üblicherweise zwischen 338.000 und 768.000 Yuan. Das Abonnementmodell senkt die Vorlaufkosten für Käufer und ermöglicht es, gegen eine monatliche Gebühr Batterien auszutauschen oder aufzurüsten. Die ersten Auslieferungen sollen Ende September beginnen.

Die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers Nio haben ihre Rallye zu Wochenbeginn fortgesetzt und damit die Serie von Kursgewinnen auf sieben Tage in Folge ausgebaut. In Hongkong stiegen die Titel am Montag intraday um bis zu 14,8 Prozent, in New York hatten sie zuvor bereits zweistellig zugelegt und am Freitag bei 6,34 US-Dollar geschlossen. Vorbörslich geht es auch an der New York Stock Exchange mit grünen Vorzeichen weiter.

Die Markteinführung erfolgt in einer Phase, in der der Wettbewerb im chinesischen Elektrofahrzeugsektor immer intensiver wird. Rivalen bringen zunehmend Modelle mit ähnlicher Technologie, aber niedrigeren Preisen auf den Markt. Nio, das lange Zeit vor allem im Premiumsegment aktiv war, reagiert darauf mit einer breiteren Markenstrategie: Mit "Onvo" zielt das Unternehmen auf den Massenmarkt, während die Marke "Firefly" junge, urbane Käufer ansprechen soll.

Trotz des zunehmenden Drucks verschafft das neue Modell Nio frischen Rückenwind an den Kapitalmärkten. In den USA stiegen die Aktien nach der Präsentation des ES8 allein vergangenen Donnerstag um mehr als neun Prozent auf 5,54 US-Dollar und am Freitag um weitere 14,4 Prozent. Auch die in Hongkong notierten Titel legten zweistellig zu und schlossen die Woche mit einem Plus von über elf Prozent ab.

Analysten sehen in dem Schritt ein wichtiges Signal: Das Unternehmen erweitert sein Portfolio strategisch in Richtung erschwinglicherer Modelle, ohne die bisherige Premiumausrichtung völlig aufzugeben. Damit versucht Nio, sich in einem hart umkämpften Markt neu zu positionieren und von der wachsenden Nachfrage nach preisgünstigen, aber technologisch ausgereiften E-Autos in China zu profitieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,02 % und einem Kurs von 5,79EUR auf Tradegate (25. August 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.





