    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIO AktievorwärtsNachrichten zu NIO

    Nicht BYD

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese chinesische E-Autoaktie fährt allen davon!

    Nio hat mit dem neuen SUV ES8 Anleger begeistert. Das Modell zählt zu den günstigsten Wagen des Herstellers und treibt die Aktie weiter nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nio begeistert mit günstigem SUV ES8, Aktie steigt.
    • Aktienkurs stieg in Hongkong und New York stark an.
    • Nio erweitert Portfolio für Massenmarkt und junge Käufer.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Nicht BYD - Diese chinesische E-Autoaktie fährt allen davon!
    Foto: Unsplash

    Die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers Nio haben ihre Rallye zu Wochenbeginn fortgesetzt und damit die Serie von Kursgewinnen auf sieben Tage in Folge ausgebaut. In Hongkong stiegen die Titel am Montag intraday um bis zu 14,8 Prozent, in New York hatten sie zuvor bereits zweistellig zugelegt und am Freitag bei 6,34 US-Dollar geschlossen. Vorbörslich geht es auch an der New York Stock Exchange mit grünen Vorzeichen weiter.

    Auslöser der Euphorie war die Vorstellung des neuen SUV-Modells ES8 am 21. August. Mit einem Einstiegspreis von 308.800 Yuan (43.000 US-Dollar) im Rahmen eines Batterie-Abonnementmodells zählt der Wagen zu den günstigsten Fahrzeugen im Portfolio von Nio. Zum Vergleich: Die bisherigen Premium-SUVs des Herstellers kosten üblicherweise zwischen 338.000 und 768.000 Yuan. Das Abonnementmodell senkt die Vorlaufkosten für Käufer und ermöglicht es, gegen eine monatliche Gebühr Batterien auszutauschen oder aufzurüsten. Die ersten Auslieferungen sollen Ende September beginnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NIO ADR!
    Short
    7,61€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 5,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5,68€
    Basispreis
    1,03
    Ask
    × 5,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Markteinführung erfolgt in einer Phase, in der der Wettbewerb im chinesischen Elektrofahrzeugsektor immer intensiver wird. Rivalen bringen zunehmend Modelle mit ähnlicher Technologie, aber niedrigeren Preisen auf den Markt. Nio, das lange Zeit vor allem im Premiumsegment aktiv war, reagiert darauf mit einer breiteren Markenstrategie: Mit "Onvo" zielt das Unternehmen auf den Massenmarkt, während die Marke "Firefly" junge, urbane Käufer ansprechen soll.

    Trotz des zunehmenden Drucks verschafft das neue Modell Nio frischen Rückenwind an den Kapitalmärkten. In den USA stiegen die Aktien nach der Präsentation des ES8 allein vergangenen Donnerstag um mehr als neun Prozent auf 5,54 US-Dollar und am Freitag um weitere 14,4 Prozent. Auch die in Hongkong notierten Titel legten zweistellig zu und schlossen die Woche mit einem Plus von über elf Prozent ab.

    Analysten sehen in dem Schritt ein wichtiges Signal: Das Unternehmen erweitert sein Portfolio strategisch in Richtung erschwinglicherer Modelle, ohne die bisherige Premiumausrichtung völlig aufzugeben. Damit versucht Nio, sich in einem hart umkämpften Markt neu zu positionieren und von der wachsenden Nachfrage nach preisgünstigen, aber technologisch ausgereiften E-Autos in China zu profitieren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,02 % und einem Kurs von 5,79EUR auf Tradegate (25. August 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nicht BYD Diese chinesische E-Autoaktie fährt allen davon! Nio hat mit dem neuen SUV ES8 Anleger begeistert. Das Modell zählt zu den günstigsten Wagen des Herstellers und treibt die Aktie weiter nach oben.