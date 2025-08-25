    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Grillfans aufgepasst

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Massiver Preisrutsch bei ALDI SÜD um bis zu 35 Prozent

    Mülheim an der Ruhr (ots) - Grillfans sollten sich den 25. August rot im
    Kalender markieren: ALDI SÜD senkt die Preise ausgewählter Grillklassiker sowie
    Aperitifs und Schokolade um bis zu 35 Prozent.

    Ob würzige BBQ-Saucen, hochwertige Grillholzkohle, edle Pralinen oder
    erfrischende Drinks. So können Kund:innen den Sommer genießen - und das zum
    Original ALDI Preis.

    Bei diesen Produkten können Kund:innen um bis zu 35 Prozent sparen:

    - BBQ Ajvar, 350-g-Glas für nur 0,99 Euro
    - Fantini 2024 Calalenta Merlot Rosé, 0,75-l-Flasche für 4,49 Euro statt 6,99
    Euro (-35 Prozent)
    - BBQ Jalapenos oder Burger-Gurken, 175- bzw. 190-g-Glas für 0,99 Euro statt
    1,49 Euro (-33 Prozent)
    - APICE Aperitivo alkoholfrei, 3x0,2-l-Flasche für 1,69 Euro statt 2,49 Euro
    (-32 Prozent)
    - Moser Roth Mini Pralinen, 100-g-Packung, für 2,29 Euro statt 3,29 Euro (-30
    Prozent)
    - BBQ Grill-Holzkohle-Briketts, 3-kg-Packung für 2,69 Euro statt 3,49 Euro (-22
    Prozent)
    - BBQ Grill-Holzkohle, 3-kg-Packung für 2,99 Euro statt 3,69 Euro (-18 Prozent)
    - BBQ Grillanzünder, 490-g-Packung für 1,49 Euro statt 1,79 Euro (-16 Prozent)
    - La Fleur de Nina, 0,75-l-Flasche für 4,99 Euro statt 6,79 Euro (-26 Prozent)
    - Moser Roth Eispralinen Spaghetti, 80-g-Packung, für 2,19 Euro statt 2,49 Euro
    (-12 Prozent)

    Pressekontakt:

    Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, mailto:presse@aldi-sued.de
    Pressematerial: aldi-sued.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108584/6103510
    OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Grillfans aufgepasst Massiver Preisrutsch bei ALDI SÜD um bis zu 35 Prozent Grillfans sollten sich den 25. August rot im Kalender markieren: ALDI SÜD senkt die Preise ausgewählter Grillklassiker sowie Aperitifs und Schokolade um bis zu 35 Prozent. Ob würzige BBQ-Saucen, hochwertige Grillholzkohle, edle Pralinen oder …