Massiver Preisrutsch bei ALDI SÜD um bis zu 35 Prozent

Mülheim an der Ruhr (ots) - Grillfans sollten sich den 25. August rot im

Kalender markieren: ALDI SÜD senkt die Preise ausgewählter Grillklassiker sowie

Aperitifs und Schokolade um bis zu 35 Prozent.



Ob würzige BBQ-Saucen, hochwertige Grillholzkohle, edle Pralinen oder

erfrischende Drinks. So können Kund:innen den Sommer genießen - und das zum

Original ALDI Preis.





Bei diesen Produkten können Kund:innen um bis zu 35 Prozent sparen:



- BBQ Ajvar, 350-g-Glas für nur 0,99 Euro

- Fantini 2024 Calalenta Merlot Rosé, 0,75-l-Flasche für 4,49 Euro statt 6,99

Euro (-35 Prozent)

- BBQ Jalapenos oder Burger-Gurken, 175- bzw. 190-g-Glas für 0,99 Euro statt

1,49 Euro (-33 Prozent)

- APICE Aperitivo alkoholfrei, 3x0,2-l-Flasche für 1,69 Euro statt 2,49 Euro

(-32 Prozent)

- Moser Roth Mini Pralinen, 100-g-Packung, für 2,29 Euro statt 3,29 Euro (-30

Prozent)

- BBQ Grill-Holzkohle-Briketts, 3-kg-Packung für 2,69 Euro statt 3,49 Euro (-22

Prozent)

- BBQ Grill-Holzkohle, 3-kg-Packung für 2,99 Euro statt 3,69 Euro (-18 Prozent)

- BBQ Grillanzünder, 490-g-Packung für 1,49 Euro statt 1,79 Euro (-16 Prozent)

- La Fleur de Nina, 0,75-l-Flasche für 4,99 Euro statt 6,79 Euro (-26 Prozent)

- Moser Roth Eispralinen Spaghetti, 80-g-Packung, für 2,19 Euro statt 2,49 Euro

(-12 Prozent)



