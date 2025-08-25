Die Krypto- und Bargeldbestände von BitMine von mehr als 8,8 Milliarden USD entspricht einem Anstieg von 2,2 Milliarden USD gegeben 6,6 Milliarden USD, die letzte Woche gemeldet wurden

BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, um das Ziel von BitMine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

LAS VEGAS, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Bestand an Kryptowährungen + Bargeld mehr als 8,82 Milliarden USD beträgt. Zum 24. August um 17:30 Uhr ET umfassten die Krypto-Bestände des Unternehmens 1.713.899 ETH zu einem Preis von 4.808 USD pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) und unbelastete Barmittel in Höhe von 562 Millionen USD.

BitMine Crypto Holdings ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Vermögensverwaltern und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc (MSTR), die 629.376 BTC im Wert von 71 Milliarden USD besitzt.

BitMine bleibt die größte ETH-Treasury der Welt. BitMine lancierte seine ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni (Abschluss am 8. Juli). In den darauffolgenden sechs Wochen erreichte das Unternehmen viele wichtige Meilensteine.

„In der vergangenen Woche hat BitMine seine Krypto- und Bargeldbestände um 2,2 Milliarden USD auf 8,8 Milliarden USD erhöht (durch Hinzufügen von über 190.500 Token von 1,52 Millionen auf 1,71 Millionen Token). Dies ist die zweite Woche in Folge, in der BitMine in diesem Tempo Kapital von institutionellen Anlegern beschaffen konnte, während wir die „Alchemie der 5 %" von ETH verfolgen", sagte Thomas „Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von BitMine. „Bei BitMine sind wir durch die hohe Handelsliquidität unserer Aktien führend unter den Krypto-Treasury-Mitgliedern."

Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der SEC sind für die Finanzdienstleistungen 2025 ebenso transformativ wie die Maßnahmen der USA am 15. August 1971, mit denen Bretton Woods und der Goldstandard des US-Dollars vor 54 Jahren abgeschafft wurden. Dieses Ereignis von 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und schuf die legendären Wall-Street-Giganten sowie die Finanz- und Zahlungssysteme von heute. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.