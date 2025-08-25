Kein Crash in Sicht: Alphabet dominiert Cloud- und Suchmaschinen-Markt!

Die Situation entspannte sich jedoch, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag andeutete, dass Zinssenkungen möglich bleiben. Diese Signale stabilisierten den Markt und gaben insbesondere den Technologiewerten Halt. In diesem Umfeld sollten Anleger ihren Blick auf die fundamentale Stärke der großen KI-Player richten. Alphabet erweist sich dabei als einer der robustesten Akteure.

In der vergangenen Woche herrschte an den Finanzmärkten große Unsicherheit. Auslöser waren Äußerungen von OpenAI-CEO Sam Altman, der vor einer möglichen "KI-Blase" warnte . Berichte, wonach viele KI-Projekte derzeit keinen ausreichenden Return on Investment erzielen, verstärkten die Sorge.

Die Aktie von Alphabet notierte zuletzt 3,19 Prozent im Plus bei 206,12 US-Dollar.

Google gewinnt Marktanteile zurück

Zu Jahresbeginn wurde vielfach bezweifelt, ob Google seine führende Stellung im Suchmaschinenmarkt angesichts neuer Wettbewerber wie ChatGPT oder Perplexity halten könne. Aktuelle Daten zeigen jedoch, dass Google rund 260 Basispunkte Marktanteil zurückgewonnen hat.

Ausschlaggebend dafür waren insbesondere der im März eingeführte Google Search AI Mode sowie die weltweite Einführung der AI Overviews. Diese Maßnahmen haben das Suchgeschäft wieder auf Wachstumskurs gebracht.

Google Cloud wird zum Wachstumstreiber

Den wohl größten Schub verzeichnet Alphabet jedoch in seiner Cloud-Sparte. Die Google Cloud Platform (GCP) ist heute der am schnellsten wachsende Geschäftsbereich des Konzerns. 2020 machte GCP rund sieben Prozent des Umsatzes aus; aktuell liegt der Anteil bei über 13 Prozent.

Die steigende Relevanz von GCP spiegelt sich auch im Bereich Large Language Models (LLMs) wider. Laut Menlo Ventures konnte Google seinen Marktanteil von 7 Prozent im Jahr 2023 auf 20 Prozent steigern, während OpenAI gleichzeitig von 50 auf 25 Prozent zurückfiel. Auch bei KI-gestützter Code-Generierung liegt Google klar vor OpenAI.

Ein weiterer Beweis für die wachsende Bedeutung von GCP ist der 10-Milliarden-Dollar-Deal mit Meta Platforms. Er signalisiert, dass die Nachfrage nach Cloud-Diensten hoch bleibt und dass Alphabet bei der Kommerzialisierung von KI-Tools eine führende Rolle einnimmt.

KI-Ausgaben steigen weiter

Entgegen der Warnungen vor einer AI-Blase steigen die Unternehmensausgaben für LLMs weiter kräftig. Sie haben sich von 3,5 Milliarden auf 8,4 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Alphabet profitiert gleich doppelt: durch Google Cloud und die Integration von KI in seine Kernprodukte. Die Märkte reagieren darauf zunehmend positiv.

Bewertung bleibt attraktiv

Trotz der starken Wachstumszahlen notiert die Alphabet-Aktie noch immer mit einem Forward-KGV von 21 – attraktiv im Vergleich zu anderen großen Tech-Werten. Die Prognosen für 2025 sehen vor: Umsatzwachstum um 13 Prozent auf 394 Milliarden US-Dollar. Gewinn je Aktie (EPS) von 9,9 US-Dollar, ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Risiken im Blick

Natürlich bestehen weiterhin Risiken: Ein Rückgang der Unternehmensausgaben für Cloud und KI oder neue Wettbewerbswellen könnten Alphabets Wachstum bremsen. Aktuell gibt es jedoch keine Anzeichen, dass die Nachfrage nach den Diensten des Konzerns nachlassen wird.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 176,6EUR auf Tradegate (25. August 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.





