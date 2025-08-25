Commerzbank steht kurz vor Einigung über Stellenabbau

So, heute morgen schon um 8:42 ausgestoppt worden (https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1086090-1/deutsche-bank-vor-neuem-all-time-high#beitrag_78100458) bei einem DB Call (PL3VCJ), hatte 27% des Bestands mit SL versehen, da nicht so sicher was abgehen wird in USA und ausserdem der sowieso verfällt am 19.9.; gekauft Februar 25 >600% gewinn.

Commerzbank hatte ich auch reingestellt, den Rest eines Calls (VC48CD), gekauft 3.2.; mit einem SL-Limit, und morgens hat der Kurs allerdings schon unter limit eröffnet. Also sind sie erst nicht weg, dann aber heute Nachmittag, als der Kurs sich wieder erholte, dann raus (1400% bei der Tranche).





Ist wahrscheinlich auch falsch, da die CoBa weiter steigen wird, aber auch hier, schein läuft aus am 19.9., insofern besser den Gewinn verbucht, als das weiter unrealisiert rumschleppen und nachher läuft die Zeit weg.





schreibe auch die Prozente mal hin, weil neulich ja jemand meinte, dass alles mit so hohen Prozenten ja nur der hohen Zahl wegen gemacht wird (oder so ähnlich). Man hätte natürlcih andere Strategien fahren können. Z.b. rechtzeitig in einen schein mit höherem omega wechseln. Aber 1.) man weiss ja irgendwie nie, wie es am nächsten Tag weitergeht, und 2.) kann ich ja jetzt immer noch machen….und 3.) bei den doch recht häufigen Rücksetzern um 2-3 EUro in den letzten Monaten (im März ja sogar mal 4 Euro von 24 auf 20), da ist ein schein mit höherem Omega dann auch mal schnell stark im minus, wenn man dann gerollt hat.





und neulich hab ich ein gutes bild gesehen: „ everyone thinks he‘s a genius in a bull market“….daher vergesse ich nicht die gehörige portion Glück beim timing dieser scheine…







