Bericht
Commerzbank steht kurz vor Einigung über Stellenabbau
"Die Gespräche über die Details des Stellenabbaus im Rahmen der aktuellen Strategie sind gut gelaufen", sagte Commerzbank-Betriebsratschef Sascha Uebel der Zeitung. "Der letzte Verhandlungstermin zu den Teilinteressensausgleichen war letzte Woche - und wir sind mit dem Thema jetzt weitestgehend durch", so Uebel. "Ich bin zuversichtlich, dass der Gesamtbetriebsrat dem mit dem Management vereinbarten Paket bei seiner nächsten Sitzung am 11. September zustimmen wird."
Die Commerzbank hatte im Februar angekündigt, im Rahmen der neuen Strategie "Momentum" 3.900 Stellen zu streichen, den Großteil davon in Deutschland. Bei der polnischen Tochter M-Bank und an anderen Niedriglohnstandorten werden dagegen zahlreiche neue Stellen geschaffen. Unter dem Strich soll die Zahl der Vollzeitbeschäftigten somit konstant bei rund 36.700 bleiben. Ein Commerzbank-Sprecher wollte sich laut Zeitung zum Stand der Verhandlungen mit dem Betriebsrat nicht äußern.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Möchte mich als langjähriger, stummer Mitleser outen und mich für die vielen guten Kommentare bedanken. Bin seit 20J investiert und habe jetzt dann doch kalte Füße bekommen und mich von 2/3 der Anteile getrennt.
So, heute morgen schon um 8:42 ausgestoppt worden (https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1086090-1/deutsche-bank-vor-neuem-all-time-high#beitrag_78100458) bei einem DB Call (PL3VCJ), hatte 27% des Bestands mit SL versehen, da nicht so sicher was abgehen wird in USA und ausserdem der sowieso verfällt am 19.9.; gekauft Februar 25 >600% gewinn.
Was geht denn heute ab?
Der DAX tritt auf der Stelle die CoBa steigt, es dürfte daran liegen dass die Nachfrage nach CoBa Aktien das Angebot übersteigt.
- die günstige fundamentale Bewertung
- das starke zu erwartende Gewinnwachstum
- die in Vergleich zu anderen Banken geringen Bilanzrisiken
- die hohen Ausschüttungen an die Aktionäre (10 % in 2027 ?)
- das kompetente Management aka Bettina
- die hohe Nachfrage nach Aktien aufgrund von Derivaten (200 Mio. Stück ?)
- das rekordverdächtige ARP das ins Haus steht
- die steigende Marktkapitalisierung der mBank