Porsche AG treibt Batterieentwicklung voran: Fokus auf Zellen & Systeme
Porsche richtet seine Batterieaktivitäten neu aus und setzt auf Forschung, um auf globale Marktveränderungen zu reagieren und seine Elektrifizierungsziele zu übertreffen.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Porsche fokussiert seine Batterieaktivitäten auf Zell- und Systementwicklung aufgrund langsamerer Elektromobilität und veränderter Rahmenbedingungen in China und den USA.
- Die Cellforce Group wird sich künftig auf Forschung und Entwicklung von Batteriezellen konzentrieren, während die Pläne zur Produktion von Hochleistungsbatterien eingestellt werden.
- Der Personalabbau in der Cellforce Group wird sozialverträglich begleitet, und PowerCo bietet Perspektiven für betroffene Mitarbeiter an.
- Im ersten Halbjahr 2025 lag die Elektrifizierungsquote von Porsche in Europa bei rund 57 Prozent, was das ursprüngliche Ziel übertrifft.
- Porsche plant, in jedem Segment bis in die 2030er Jahre alle drei Antriebsvarianten (Verbrenner, Hybrid, Vollelektrisch) anzubieten.
- Das Know-how der Cellforce Group wird weiterhin genutzt, insbesondere in der Entwicklung von Hochleistungszellen für zukünftige vollelektrische Modelle.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Porsche AG ist am 24.10.2025.
Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,64EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,24 % im
Minus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 46,64EUR das entspricht einem Plus von +0,01 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.313,00PKT (-0,16 %).
-0,19 %
+1,47 %
+5,37 %
+7,33 %
-32,85 %
-43,47 %
ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
