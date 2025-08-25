Droht der Benzin-Schock? Ölpreise steigen durch Ukraine-Krieg und US-Sanktionen

Am Morgen stieg der Preis für Brent-Futures um 0,29 US-Dollar (0,4 Prozent) auf 68,02 US-Dollar je Barrel. West Texas Intermediate verteuerte sich um 0,36 US-Dollar (0,6 Prozent) auf 64,02 US-Dollar.

Die Ölpreise haben zu Beginn der Woche leicht zugelegt. Händler bewerten derzeit die Gefahr möglicher Ausfälle russischer Lieferungen durch verschärfte Sanktionen der Vereinigten Staaten und neue Angriffe auf russische Energieanlagen.

"Der Markt ist etwas besorgt, dass diese Friedensverhandlungen zu keinem Ergebnis führen", sagte Ole Hansen, Rohstoffstratege bei Saxo Bank. Er ergänzte: "Der Markt rechnet damit, dass das Angebot in den Herbstmonaten die Nachfrage übersteigen wird, aber kurzfristig wird dies durch mögliche geopolitische Störungen in Frage gestellt."

Druck durch Sanktionen und Angriffe

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erneut damit gedroht, Russland mit Sanktionen zu belegen, falls es in den kommenden zwei Wochen keine Fortschritte in den Gesprächen über die Ukraine geben sollte. Zudem brachte er Strafzölle auf indische Ölimporte aus Russland ins Spiel.

US-Vizepräsident JD Vance erklärte am Wochenende, Russland habe "wesentliche Zugeständnisse" in den bislang dreieinhalb Jahren dauernden Verhandlungen gemacht.

Gleichzeitig setzt die Ukraine ihre Angriffe auf russische Energieinfrastruktur fort. Am Sonntag traf eine Drohne den Ust-Luga-Terminal, wo nach russischen Angaben ein Großbrand ausbrach. Ein weiteres Feuer in der Raffinerie von Nowoschachtinsk, die jährlich fünf Millionen Tonnen Öl verarbeitet, brannte bereits am vierten Tag. Das Werk liefert vor allem Treibstoffe für den Export.

OPEC+ hebt Fördermengen an

Für Entspannung auf der Angebotsseite sorgt OPEC+. Der Verbund hebt derzeit frühere Förderkürzungen schrittweise wieder auf und bringt dadurch zusätzliche Mengen auf den Markt. Acht Mitglieder wollen am 7. September über eine weitere Ausweitung entscheiden, so Hansen.

Rückenwind von der Geldpolitik

Die Stimmung an den Finanzmärkten erhielt zusätzlich Auftrieb durch Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er stellte am Freitag eine mögliche Zinssenkung bei der Sitzung im September in Aussicht, was die Risikobereitschaft vieler Investoren stärkte.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion