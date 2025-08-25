Vinci - Aktie erlebt Kurseinbruch - 25.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Vinci Aktie. Mit einer Performance von -3,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Vinci ist ein führender Bau- und Konzessionskonzern, der Infrastrukturprojekte weltweit entwickelt und betreibt. Mit einem breiten Angebot von Bauleistungen bis zu Konzessionen ist Vinci stark in Europa vertreten und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Bouygues und ACS Group. Vinci's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation und Innovationskraft in nachhaltigen Projekten.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Vinci in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,83 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vinci Aktie damit um +0,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,70 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

Vinci Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,84 % 1 Monat +3,91 % 3 Monate +1,83 % 1 Jahr +21,34 %

Informationen zur Vinci Aktie

Es gibt 583 Mio. Vinci Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,51 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Vinci Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vinci Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vinci Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.