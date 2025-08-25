    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCitigroup AktievorwärtsNachrichten zu Citigroup
    Tagung des Fortune Global Forum 2025 vom 26. bis 27. Oktober in Riad, Saudi-Arabien

    Das Global Forum wird Geschäftsführer von Fortune-500-Unternehmen, globale Wirtschaftsführer und wichtige politische Entscheidungsträger unter dem Motto „The Great Convergence" zusammenbringen 

    Zu den bestätigten Rednern gehören Führungskräfte der Citigroup, Delta Air Lines, Honeywell, HUMAIN, NYSE, Qualcomm und andere. 

    NEW YORK, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Fortune hat heute bekannt gegeben, dass sein renommiertes Fortune Global Forum vom 26. bis 27. Oktober 2025 in Riad, Saudi-Arabien, stattfinden wird.  In seiner 30-jährigen Geschichte hat das Global Forum an zahlreichen Orten stattgefunden, doch 2025 wird die Veranstaltung zum ersten Mal in Saudi-Arabien abgehalten. Die Location in der saudischen Hauptstadt unterstreicht die Entwicklung des Königreichs zu einem Zentrum für globale Wirtschaft, Handel und Innovation.

    Das Fortune Global Forum 2025 wird Geschäftsführer und hochrangige Führungskräfte von Fortune-500- und multinationalen Unternehmen, schnell wachsenden Start-ups und einflussreichen Organisationen aus den Bereichen Finanzen, Energie, Mobilität und Technologie zu einer dynamischen, nur auf Einladung zugänglichen Veranstaltung zusammenbringen. 

    Das Forum wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Zusammenarbeit, Peer-to-Peer-Kontakte und einen transformativen Dialog zu fördern, und findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die globale Wirtschaft und die Unternehmenslandschaft statt. Vor dem Hintergrund bahnbrechender Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, geopolitischer Instabilität und demografischer Veränderungen wird das diesjährige Thema — „The Great Convergence" — untersuchen, wie diese Kräfte zusammenwirken und Wirtschaft, Gesellschaft und Führung neu gestalten.

    Zu den an der Fortune Konferenz teilnehmenden Führungskräften gehören:

    • Tareq Amin, Geschäftsführer, HUMAIN 
    • Cristiano Amon,Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer, Qualcomm Incorporated
    • Ed Bastian, Geschäftsführer, Delta Air Lines
    • Bonnie Chan, Geschäftsführer, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
    • Jane Fraser, Geschäftsführer, Citi
    • Tony Han, Gründer und Geschäftsführer, WeRide
    • Jennifer Johnson, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin, Franklin Templeton
    • Vimal Kapur, Vorsitzender und Geschäftsführer, Honeywell
    • Lynn Martin, Vorstandsvorsitzender, NYSE-Gruppe
    • Ralph Mupita, Konzernvorstand und Geschäftsführer, MTN Group Limited
    • Jonathan Ross, Geschäftsführer und Gründer, Groq
    • Tan Shu Shan, Direktor und Geschäftsführer, DBS-Gruppe
    • Richard Teng, Vorstandsvorsitzender, Binance

    Zu ihnen gesellen sich weltweit führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, darunter der ehemalige Präsident Kolumbiens, Iván Duque Márquez, der derzeitige Senator und ehemalige Ministerpräsident Italiens, Matteo Renzi, sowie der Gründer von Bridgewater Associates, Ray Dalio.

