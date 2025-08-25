Lambda baut KI-Fabriken mit Supermicro NVIDIA Blackwell GPU Server-Clustern auf, um eine produktionsreife KI-Infrastruktur der nächsten Generation in großem Maßstab bereitzustellen

Erweiterte KI-Infrastruktur mit schnelleren Ergebnissen mit den GPU-optimierten Servern von Supermicro

Groß angelegte KI-Fabriken für Training und Inferenz – und einer Einrichtung in Rekordzeit

Fortschrittliche Flüssigkeitskühlung von Supermicro senkt die Strom- und Kühlungskosten und ermöglicht Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

SAN JOSE, Kalifornien, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute bekannt, dass Lambda, die Superintelligence Cloud, ein breites Portfolio an GPU-optimierten Servern von Supermicro, einschließlich NVIDIA Blackwell-basierter Systeme, eingesetzt hat, um seine KI-Infrastruktur zu erweitern und seinen Kunden Hochleistungssysteme bereitzustellen. Die Zusammenarbeit begann im Juni im COL4 ScalelogixSM Rechenzentrum von Cologix in Columbus, Ohio, und bietet im Mittleren Westen der USA nun Zugang zu KI-Computing-Lösungen für Unternehmen.

„Supermicro freut sich, mit Lambda an einer leistungsstarken Technologie zusammenzuarbeiten, um die Grenzen der KI-Infrastruktur zu erweitern", sagt Vik Malyala, SVP, Technology & AI bei Supermicro. „Unsere breite Palette an GPU-optimierten Servern ermöglicht es führenden Unternehmen wie Lambda, leistungsstarke, flexible und energieeffiziente Lösungen anzubieten, die anspruchsvolle KI-Workloads bewältigen können."

Weitere Informationen über diese Zusammenarbeit finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/success-story/lambda

Um die wachsende Kundennachfrage nach leistungsstarken Servern zu befriedigen, entschied sich Lamba für einen Mix aus Supermicro-Systemen, darunter SYS-A21GE-NBRT mit NVIDIA HGX B200, SYS-821GE mit NVIDIA HGX H200 und SYS-221HE-TNR, die alle von Intel Xeon Scalable-Prozessoren angetrieben werden. Ein wichtiges Highlight ist die Integration von Supermicros AI Supercluster mit NVIDIA GB200 und GB300 NVL72 Racks, die massive Trainings- und Inferenz-Workloads bewältigen können.

„Lambda hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Weg zur Superintelligenz zu beschleunigen, indem es KI-Fabriken im Gigawatt-Maßstab für Training und Inferenz für die weltweit führenden KI-Labore, Unternehmen und Hyperscaler baut", so Ken Patchett, VP Data Center Infrastructure, Lambda, . „In unserem Bestreben, unseren Kunden unendliche Rechenleistung zu bieten, ist die Tiefe des Serverportfolios von Supermicro ein wertvoller Vorteil, um unsere aktuellen und zukünftigen Anforderungen zu erfüllen."