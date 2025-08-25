Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

25.08.2025 / 15:16 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Verve Group SE

ISIN: SE0018538068



Reason for the research: CMD Update

Recommendation: Kaufen

from: 25.08.2025

Target price: EUR4,80

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,80.

Zusammenfassung:

Wir haben am Capital Markets Day von Verve in Stockholm teilgenommen. Die Geschäftsführung ging ausführlich auf das aktuelle Thema der Plattformvereinheitlichung und die Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung ein. Verve richtete den Blick auch auf die Zukunft und hob die aktuelle M&A-Strategie sowie die Bemühungen zur Stärkung des Vertriebs hervor. Das Unternehmen lud außerdem einen Hauptredner ein, der fachkundige Einblicke in die Rolle von KI in der digitalen Werbung der Zukunft gab. Die Veranstaltung bestätigte unsere Einschätzung, dass Verve trotz der schmerzhaften Rückschläge im zweiten Quartal im sich entwickelnden Werbemarkt gut positioniert ist. Operatives Wachstum verläuft selten geradlinig, und Verve wird sich weiterhin bemühen, die aktuelle Performance mit Initiativen in Einklang zu bringen, die den Weg für langfristigen Erfolg in der Werbebranche ebnen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,80 bei (Aufwärtspotenzial: 113%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.80 price target.



Abstract:

We attended Verve's Capital Markets Day in Stockholm. Management addressed the platform unification hot-topic and the impact on business performance in depth. Verve also kept the lens focused on the future, highlighting the current M&A posture and efforts to beef up the sales force. The company also hosted a key note speaker to share expert insights into the role of AI in digital advertising going forward. The event solidified our view that Verve is well positioned in the evolving ad market, despite the painful Q2 setbacks. Operational growth rarely follows a straight line, and Verve will continue to strain to balance current performance with initiatives that pave the way for long-term adland success. We remain Buy-rated on Verve with a EUR4.8 target price (upside: 113%).



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 2,282 auf Tradegate (25. August 2025, 14:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +25,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,10 %. Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 454,23 Mio.. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der Verve Group Registered (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.



