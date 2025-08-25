    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erfolgsfaktor und Zukunftssicherung / Warum modernes Handwerk ohne Digitalisierung nicht mehr auskommt (FOTO)

    Köln/Bergisch Gladbach (ots) - Digitale Lösungen sind längst Realität in der
    Traditionsbranche Handwerk: Bereits 58 Prozent der Betriebe nutzen aktiv
    digitale Lösungen. Zu diesem Ergebnis kommt der ISOTEC-Handwerkskompass (https:/
    /www.isotec.de/handwerkskompass?utm_source=tdm&utm_medium=newsaktuell&utm_campai
    gn=digitalisierung_im_handwerk&utm_id=pr) , der vom Institut der deutschen
    Wirtschaft (IW consult) erarbeitet wurde. Der Zusammenhang zwischen
    Digitalisierung und Unternehmenserfolg ist dabei deutlich: Während über 40
    Prozent der erfolgreichen Unternehmen vollständig auf digitale Lösungen setzen,
    sind es bei den weniger erfolgreichen lediglich rund 27 Prozent, so die Studie.
    Dabei liegen die Vorteile der Digitalisierung auf der Hand: Optimierte
    Arbeitsabläufe, höhere Effizienz, stärkere Kundenbindung und eine erhöhte
    Attraktivität handwerklicher Berufe - insbesondere für junge Menschen.

    Wettbewerbsvorteile schon beim Recruiting

    "Digitalisierung ist heute kein 'nice to have', sondern ein 'Muss' im
    Recruiting", betont Kristina Kürten, Leiterin Human Resources (HR) der
    Sanierungsgruppe ISOTEC mit über 85 Partnerbetrieben in Deutschland, Österreich
    und der Schweiz. "Digitale Präsenz - etwa auf Social Media - beeinflusst
    maßgeblich, wie ein Betrieb von potenziellen Auszubildenden und Mitarbeitern
    wahrgenommen wird." Schon beim Bewerbungsprozess, so Kürtens Erfahrung, senken
    digitale Plattformen oder One-Click-Bewerbungen die Einstiegshürden. "Die
    Nutzung digitaler Werkzeuge wirkt auf junge Leute professionell und wird damit
    zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Zeiten des Fachkräftemangels", so
    die HR-Managerin.

    Mehr Effizienz im Arbeitsalltag

    Auch im Arbeitsalltag der Handwerker erwarten junge Talente heute "digitale
    Werkzeuge", Tablet und/oder Smartphone gehören für sie zur Grundausstattung. Zu
    den handfesten Vorteilen digitaler Werkzeuge im Handwerk zählen Zeit- und
    Kostenersparnis, die mehr Raum fürs Kerngeschäft, also die eigentliche
    handwerkliche Arbeit, verschaffen. Durch digitale Lösungen werden
    Arbeitsprozesse optimiert, Fehlerquellen reduziert und die Produktivität
    gesteigert. Darüber hinaus ermöglicht ein digital organisiertes, "papierloses
    Büro" den Mitarbeitern der Handwerksbetriebe, jederzeit und ortsunabhängig auf
    alle relevanten Dokumente zuzugreifen. Nicht zuletzt verbessern digitale
    Anwendungen die Kommunikation zwischen Vertrieb, Baustelle, Büro und Kunden,
    optimieren die Terminplanung, erleichtern das Baustellenmanagement sowie die
    Baustellendokumentation und ermöglichen eine mobile Zeiterfassung.

