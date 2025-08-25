Digitalisierung im Handwerk
Erfolgsfaktor und Zukunftssicherung / Warum modernes Handwerk ohne Digitalisierung nicht mehr auskommt (FOTO)
Köln/Bergisch Gladbach (ots) - Digitale Lösungen sind längst Realität in der
Traditionsbranche Handwerk: Bereits 58 Prozent der Betriebe nutzen aktiv
digitale Lösungen. Zu diesem Ergebnis kommt der ISOTEC-Handwerkskompass (https:/
/www.isotec.de/handwerkskompass?utm_source=tdm&utm_medium=newsaktuell&utm_campai
gn=digitalisierung_im_handwerk&utm_id=pr) , der vom Institut der deutschen
Wirtschaft (IW consult) erarbeitet wurde. Der Zusammenhang zwischen
Digitalisierung und Unternehmenserfolg ist dabei deutlich: Während über 40
Prozent der erfolgreichen Unternehmen vollständig auf digitale Lösungen setzen,
sind es bei den weniger erfolgreichen lediglich rund 27 Prozent, so die Studie.
Dabei liegen die Vorteile der Digitalisierung auf der Hand: Optimierte
Arbeitsabläufe, höhere Effizienz, stärkere Kundenbindung und eine erhöhte
Attraktivität handwerklicher Berufe - insbesondere für junge Menschen.
Wettbewerbsvorteile schon beim Recruiting
"Digitalisierung ist heute kein 'nice to have', sondern ein 'Muss' im
Recruiting", betont Kristina Kürten, Leiterin Human Resources (HR) der
Sanierungsgruppe ISOTEC mit über 85 Partnerbetrieben in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. "Digitale Präsenz - etwa auf Social Media - beeinflusst
maßgeblich, wie ein Betrieb von potenziellen Auszubildenden und Mitarbeitern
wahrgenommen wird." Schon beim Bewerbungsprozess, so Kürtens Erfahrung, senken
digitale Plattformen oder One-Click-Bewerbungen die Einstiegshürden. "Die
Nutzung digitaler Werkzeuge wirkt auf junge Leute professionell und wird damit
zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Zeiten des Fachkräftemangels", so
die HR-Managerin.
Mehr Effizienz im Arbeitsalltag
Auch im Arbeitsalltag der Handwerker erwarten junge Talente heute "digitale
Werkzeuge", Tablet und/oder Smartphone gehören für sie zur Grundausstattung. Zu
den handfesten Vorteilen digitaler Werkzeuge im Handwerk zählen Zeit- und
Kostenersparnis, die mehr Raum fürs Kerngeschäft, also die eigentliche
handwerkliche Arbeit, verschaffen. Durch digitale Lösungen werden
Arbeitsprozesse optimiert, Fehlerquellen reduziert und die Produktivität
gesteigert. Darüber hinaus ermöglicht ein digital organisiertes, "papierloses
Büro" den Mitarbeitern der Handwerksbetriebe, jederzeit und ortsunabhängig auf
alle relevanten Dokumente zuzugreifen. Nicht zuletzt verbessern digitale
Anwendungen die Kommunikation zwischen Vertrieb, Baustelle, Büro und Kunden,
optimieren die Terminplanung, erleichtern das Baustellenmanagement sowie die
Baustellendokumentation und ermöglichen eine mobile Zeiterfassung.
Praxisbeispiel "Digitalisierung auf der Baustelle"
