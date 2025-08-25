Erfolgsfaktor und Zukunftssicherung / Warum modernes Handwerk ohne Digitalisierung nicht mehr auskommt (FOTO)

Köln/Bergisch Gladbach (ots) - Digitale Lösungen sind längst Realität in der

Traditionsbranche Handwerk: Bereits 58 Prozent der Betriebe nutzen aktiv

digitale Lösungen. Zu diesem Ergebnis kommt der ISOTEC-Handwerkskompass (https:/

/www.isotec.de/handwerkskompass?utm_source=tdm&utm_medium=newsaktuell&utm_campai

gn=digitalisierung_im_handwerk&utm_id=pr) , der vom Institut der deutschen

Wirtschaft (IW consult) erarbeitet wurde. Der Zusammenhang zwischen

Digitalisierung und Unternehmenserfolg ist dabei deutlich: Während über 40

Prozent der erfolgreichen Unternehmen vollständig auf digitale Lösungen setzen,

sind es bei den weniger erfolgreichen lediglich rund 27 Prozent, so die Studie.

Dabei liegen die Vorteile der Digitalisierung auf der Hand: Optimierte

Arbeitsabläufe, höhere Effizienz, stärkere Kundenbindung und eine erhöhte

Attraktivität handwerklicher Berufe - insbesondere für junge Menschen.



Wettbewerbsvorteile schon beim Recruiting







Recruiting", betont Kristina Kürten, Leiterin Human Resources (HR) der

Sanierungsgruppe ISOTEC mit über 85 Partnerbetrieben in Deutschland, Österreich

und der Schweiz. "Digitale Präsenz - etwa auf Social Media - beeinflusst

maßgeblich, wie ein Betrieb von potenziellen Auszubildenden und Mitarbeitern

wahrgenommen wird." Schon beim Bewerbungsprozess, so Kürtens Erfahrung, senken

digitale Plattformen oder One-Click-Bewerbungen die Einstiegshürden. "Die

Nutzung digitaler Werkzeuge wirkt auf junge Leute professionell und wird damit

zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Zeiten des Fachkräftemangels", so

die HR-Managerin.



Mehr Effizienz im Arbeitsalltag



Auch im Arbeitsalltag der Handwerker erwarten junge Talente heute "digitale

Werkzeuge", Tablet und/oder Smartphone gehören für sie zur Grundausstattung. Zu

den handfesten Vorteilen digitaler Werkzeuge im Handwerk zählen Zeit- und

Kostenersparnis, die mehr Raum fürs Kerngeschäft, also die eigentliche

handwerkliche Arbeit, verschaffen. Durch digitale Lösungen werden

Arbeitsprozesse optimiert, Fehlerquellen reduziert und die Produktivität

gesteigert. Darüber hinaus ermöglicht ein digital organisiertes, "papierloses

Büro" den Mitarbeitern der Handwerksbetriebe, jederzeit und ortsunabhängig auf

alle relevanten Dokumente zuzugreifen. Nicht zuletzt verbessern digitale

Anwendungen die Kommunikation zwischen Vertrieb, Baustelle, Büro und Kunden,

optimieren die Terminplanung, erleichtern das Baustellenmanagement sowie die

Baustellendokumentation und ermöglichen eine mobile Zeiterfassung.



